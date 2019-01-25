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Страны НАТО увеличат оборонные расходы на $100 млрд - генсек
13:01 25.01.2019 |
Европейские союзники по НАТО и Канада намерены увеличить расходы на оборону к концу следующего года на $100 млрд.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам Столтенберга, с 2016 года союзники потратили дополнительно $41 млрд в реальном выражении и к 2020 году этот показатель увеличится до $100 млрд.
"На основе национальных планов, поступающих от всех союзников, к концу следующего года они дополнительно выделят $100 млрд", - сказал он.
Генеральный секретарь добавил, что союзники НАТО также продемонстрировали единство в сфере контроля над вооружениями, единодушно выступая по поводу нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Столтенберг отметил, что Европа и США совместно модернизируют командную структуру НАТО, укрепляют киберзащиту и увеличивают инвестирование в коллективную оборону.
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