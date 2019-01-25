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ЕС открыл производство против Австрии из-за новой системы выплат на ребенка
12:54 25.01.2019 |
Европейский Союз начал принимать меры против Австрии за индексацию выплат на ребенка в соответствии со стоимостью жизни в стране, где он живет.
Об этом заявила европейский комиссар по вопросам занятости, социальных дел, навыков и мобильности рабочей силы Марианна Тиссен, пишет AP.
Новая система, которая действует с 1 января, дискриминирует других граждан ЕС, которые работают в Австрии, сказала еврокомиссар. Шаг Австрии является "глубоко несправедливым", поскольку это означает, что многие граждане ЕС, которые платят взносы по социальному страхованию и налоги в Австрии, "получат меньше льгот только потому, что их дети живут в другом государстве-члене".
Тиссен говорит, что "такой механизм не допускается в соответствии с законодательством ЕС".
Австрия оценивает, что эта мера повлияет на 132 тыс. детей в ряде стран.
Комиссия предоставила Вене два месяца, чтобы ответить на ее "официальное сообщение", что является первым шагом в возможной судебной процедуре.
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