Президент от США против президента от РФ: как Венесуэла обострила мировые конфликты

Наталия Шевченко, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

На этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро перестал быть таковым для значительной части мира.

Все изменилось 23 января, в важный для венесуэльцев день - День демократии, когда отмечается годовщина государственного переворота, в результате которого был свергнут диктаторский режим генерала Маркоса Переса Хименеса. Торжественное празднование обернулось массовыми беспорядками и вооруженным противостоянием между сторонниками и противниками режима Николаса Мадуро.

А меньше чем за сутки политический кризис в стране вышел на международный уровень. Ряд стран объявили, что больше не считают Мадуро законным лидером страны, в то время как другие, включая Россию, поддержали опального лидера. Причем речь не идет о распределении по привычным линиям. К примеру, США стали одним из самых громких сторонников оппозиции, а партнер Штатов по НАТО, Турция - наоборот, оказалась в одной лодке с россиянами.

Так что венесуэльский кризис еще далек от завершения. По какому же сценарию могут развиваться события?

Оппозиция идет ва-банк

Венесуэла - государство Южной Америки, не обделенное природными ресурсами. Она владеет одними из крупнейших в мире залежей нефти, расположена на берегу океана, тут не самый плохой климат. Чего стране не хватает - так это качественного управления. 14 лет подряд, с 1999-го, государством руководил Уго Чавес, который пытался построить социализм с венесуэльским лицом. При нем государство вошло в жесткий экономический кризис. Нефтяной экспорт не покрывал огромные социальные издержки.

В 2013 году Венесуэлу возглавил Николас Мадуро, который до того был вице-президентом, и при нем кризис только обострился. Три последних года падение ВВП составляет около 15% ежегодно, а инфляция - тысячи процентов в месяц! Но уходить с поста из-за неэффективного управления в Латинской Америке не принято.

В оппозиции прекрасно понимали, что ресурсов для самостоятельного отстранения от власти режима Мадуро без внешней помощи или без помощи военных у них нет.

Тем более, что все возможные законные ресурсы после проведения 10 января очередной инаугурации Николаса Мадуро (который "победил" на выборах еще в мае 2018-го) для этого исчерпаны.

После недавней попытки военного мятежа, который произошел 20 января, вооруженные формирования, весь силовой блок режима были приведены в состояние повышенной готовности, особенно - в столице.

В такой ситуации оппозиция была вынуждена пойти на отчаянный шаг - провозгласить в стране двоевластие.

Другого способа привлечь внимание мировых центров силы и СМИ к проблемам демократии и гуманитарной катастрофе в Венесуэле у них уже не было.

Вполне понятно, что именно поэтому присяга, которую вчера публично принес провозглашенный временно исполняющим обязанности президента спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, имеет для венесуэльцев чисто символическое значение.

Пока на сторону оппозиции не перейдет армия, попытки свергнуть режим Мадуро выглядят малореалистично.

А официальную позицию армию озвучил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес. Она заключается в том, что Боливарианские национальные вооруженные силы стоят на страже государственного суверенитета и конституции страны.

В своем Twitter Падрини Лопес отметил, что "солдаты Родины не воспринимают президента, навязанного в тени темных интересов и провозглашенного в нарушение закона".

Позицию армии поддержал и Военно-морской флот страны (сейчас на официальных венесуэльских каналах постоянно транслируют выступления командующих различных региональных подразделений вооруженных сил с обращениями в поддержку Мадуро).

"Заграница поможет"

Впрочем, нынешнее обострение отношений между властью и оппозицией в Венесуэле отличает повышенное внимание мирового сообщества к ситуации в стране.

О своем признании "временным президентом Венесуэлы" Хуана Гуайдо, председателя Национальной ассамблеи - единственного легитимного избранного народом органа власти, - заявили Соединенные Штаты. Сначала Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter, однако впоследствии эту информацию подтвердили и в Белом доме.

В обращении президента США содержался "призыв к правительствам Западного Полушария (!) Признать... Хуана Гуайдо... как временного президента Венесуэлы" и выражалась надежда на то, что США "будут конструктивно с ними совместно работать, чтобы поддержать его усилия для возвращения конституционной законности".

Обращает на себя внимание тот факт, что позиция администрации США была обнародована чуть ли не через несколько минут после того, как Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы.

Это может быть доказательством координации действий венесуэльской оппозиции и администрации Белого дома.

Возможно, не случайно именно сейчас происходит очередное обострение венесуэльского кризиса. На днях администрация Дональда Трампа отметила свою вторую годовщину в Белом доме, которая обозначилась напряженностью в отношениях с частью политикума вокруг строительства "мексиканской стены", что уже привело к бюджетному кризису и напряжению в обществе.

Венесуэльский вопрос, несомненно, может стать мощным консолидирующим фактором и объединить различные политические лагеря.

В этой связи очень показательно обращение к региональным правительствам, ведь администрация Белого дома таким образом пытается сформировать и возглавить региональную солидарность для разрешения венесуэльского кризиса.

Ведь этот кризис грозит дальнейшей гуманитарной катастрофой не только соседним странам из-за неконтролируемого увеличения числа экономических беженцев из Венесуэлы (а сейчас их насчитывается, по приблизительным подсчетам, до двух миллионов), но и региональной безопасности - из-за обострения колумбийско-венесуэльских отношений.

Известно, что долгое время власть в Каракасе поддерживала так называемые "вооруженные революционные силы Колумбии" (FARC), а после начала процесса мирного урегулирования продолжила оказывать поддержку тем группам в пограничных регионах, которые не сложили оружие.

В частности, накануне Нового года колумбийские власти сообщили о предотвращении попытки покушения на президента страны Ивана Дукé, за которой стояли венесуэльские спецслужбы.

Поэтому не удивительно, что правительства Аргентины, Бразилии, Эквадора, Коста-Рики, Колумбии, Перу, Парагвая, Чили и Канады, а также генеральный секретарь Организации американских государств поддержали "временного президента" Хуана Гуайдо и выразили надежду на возвращение в Венесуэлу демократии и законности.

В то же время на региональное единство в отношении венесуэльского кризиса рассчитывать уже не приходится.

В защиту режима Николаса Мадуро выступили как "старые друзья" - Куба, Боливия, Никарагуа, так и Мексика с Уругваем.

События в Венесуэле разворачиваются на фоне экономического форума в Давосе, куда съехались лидеры и представители экономических элит многих стран мира. С одной стороны, в разгар важных встреч у мировых лидеров может возникнуть недостаток осведомленности о ходе ситуации в Венесуэле, а с другой - это возможность для выработки общих позиций для реагирования.

Об определенной растерянности в Европе свидетельствует тот факт, что правительства некоторых европейских стран, например Испании и Португалии, устами своих министров иностранных дел заявили, что подождут единой согласованной позицию ЕС, а пока будут "собирать информацию".

Вскоре она была озвучена в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая указала на необходимость немедленно начать политический процесс, который привел бы к свободным выборам в Венесуэле.

В то же время Могерини заявила, что ЕС поддерживает венесуэльскую Национальную ассамблею как демократически избранный институт, что можно считать "осторожным признанием" и самого временно избранного президента Гуайдо.

Российский фактор

Уже сейчас известно, что ради подавления протестов Мадуро не остановится и перед силовым сценарием. Уже сейчас правозащитные организации заявляют как минимум о 16 убитых протестующих и об арестах нескольких сотен.

Однако даже при таком сценарии существуют шансы остановить смертоубийства и уладить кризис относительно мирно.

Подобный опыт в Латинской Америке уже есть. Достаточно вспомнить успешное урегулирование гражданской войны в Никарагуа и Сальвадоре в 1980-х годах. Этот кризис был разрешен в разгар холодной войны, однако без привлечения ООН.

Действенной региональной площадкой для решения нынешнего кризиса может стать Лимская группа, созданная на основе одноименной декларации 2017 года, в которой осуждалось нарушение конституционного строя режимом Мадуро через созыв Национального учредительного собрания для разработки новой, написанной под себя, конституции.

Сейчас в состав Лимской группы входят 14 стран Латино-Карибской Америки, большинство из которых, вместе с Канадой, ставит целью мирное разрешение венесуэльского кризиса. Несмотря на то, что Латинская Америка так и не показала единства в вопросе событий в Венесуэле, ее позиция может стать решающей для бескровной передачи власти.

Мирным усилиям по преодолению кризиса может помочь и визит Папы Римского Франциска VI в Панаму, который 23-27 января принимает участие во Всемирном Дне молодежи. Святой Престол неоднократно выражал серьезную обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Венесуэле.

Впрочем, этот сценарий возможен только при условии невмешательства России или хотя бы минимизации ее влияния.

Только при таком сценарии вероятность относительно мирного решения конфликта представляется довольно высокой.

В самой РФ (которая имеет в Венесуэле и стратегические, и экономические интересы) уже заверили Мадуро в своей поддержке, заявив о целесообразности обращения в ООН для рассмотрения ситуации в Совете Безопасности.

Не стоит и говорить, что сценарий вынесения вопроса Венесуэлы на рассмотрение Совбеза ООН (где Россия имеет право вето) позволяет заблокировать любую западную инициативу и спасти режим Мадуро или по крайней мере дать ему достаточную паузу для контрнаступления.

Таким образом, в ближайшие дни мы можем стать свидетелями как силового сценария развития событий, так и, хотелось бы верить, начала мирного политического диалога (круглого стола) при участии сторон конфликта и при поддержке заинтересованных региональных участников.