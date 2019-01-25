Финансовые новости
- |
- 25.01.19
- |
- 11:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Форум в Давосе: Сорос опасается китайских технологий
09:00 25.01.2019 |
Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос заявил, что опасается использования современных технологий в авторитарных государствах. Об этом он завил вечером в четверг, 24 января, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе. "Смертельной опасностью" для открытого гражданского общества он назвал возможность использования, к примеру, самообучающихся машин и искусственного интеллекта в качестве инструмента контроля со стороны тоталитарных властей.
Китайская антиутопия - система социального рейтинга
В качестве примера Сорос вводимую властями Китая систему социального рейтинга, по которой происходит оценка граждан на предмет того, не представляют ли они опасность для государства. Основной целью внедрения системы, по заявлению китайских властей, является "построение гармоничного социалистического общества". Главной ценностью такого общества является честность, которая должна проявляться во всем, от поведения в интернете до почитания родителей.
Чтобы развить это качество в народе, каждому гражданину Китая система будет присваивать рейтинг. За отсутствие нарушений закона, полезную общественную деятельность и, к примеру, своевременную выплату кредитов будут начисляться баллы. За проступки разной степени тяжести вычитаться. "Она подчиняет судьбу индивидуума в еще не оцененном масштабе интересам однопартийного государства", - отмечает Сорос.
В мире много авторитарных государств, но именно Китай является самым богатым, сильным и передовым в технологическом плане авторитарным режимом. Это, по мнению финансиста, делает китайского лидера Си Цзиньпина "самым опасным противником открытых обществ".
Китайское лидерство опасно для мира
Острой критике Сорос подверг и политико-экономическую экспансию Китая. В частности, отметил он, с помощью инфраструктурных инвестиций в рамках проекта "Новый шелковый путь" Китай пытается расширить свое политическое и экономическое влияние на страны-участницы.
"Вместо того, чтобы вступить в торговую войну практически со всем миром, президент Трамп должен сосредоточиться на Китае", - считает финансист. Китайским телекоммуникационным концернам ZTE и Huawei в США, считает он, дают зеленый свет. Если китайские фирмы смогут установить доминирующие позиции на рынке технологии высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G), то, по мнению Сороса, для остального мира это будет означать непредсказуемые риски в сфере информационной безопасности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Докладчик по РФ: в Европарламенте меняется отношение к России
|Бизнес получил деньги по НДС и поднял курс доллара на межбанке 24 января
|Азовская сессия ПАСЕ: чем важно для Украины новое решение из Страсбурга
|Заложница мессианства: Почему у Тимошенко получился прокол с VIP-агитаторами на съезде
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как сильно Турция зависит от Запада?
|Форум в Давосе: Сорос опасается китайских технологий
|Только электромобили к 2025 году: Норвегия все ближе к воплощению плана
|Докладчик по РФ: в Европарламенте меняется отношение к России
|В Сенате США подготовили резолюцию об отмене проекта «Северный поток-2»
|Сенат США не смог решить бюджетный спор
Это интересно
|Meizu представила смартфон без разъемов и кнопок
|Джон Макафи сбежал от властей США из-за обвинений в налоговом мошенничестве
|Swiss Re прогнозирует рост рынка персонального страхования от киберугроз до $3 млрд к 2025 году
|Игра Xiaomi Survival Game — клон PUBG и Fortnite — стала доступна всем желающим
|Президент Xiaomi продемонстрировал складной смартфон с гибким экраном, превращающийся в планшет
|Китайцы создали приложение для обнаружения должников
|10 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов 2019 года