Сенат США не смог решить бюджетный спор

Сенат США в четверг, 24 января, не смог завершить продолжающийся уже более месяца спор о бюджете. Ни проекту республиканцев, ни предложению демократов не удалось набрать необходимого 60-процентного большинства голосов. В Сенате Республиканская партия Дональда Трампа обладает большинством голосов (53 против 47). Примечательно, что проект демократов получил поддержку 52 сенаторов, что означает голосование за него, как минимум, пяти республиканцев. Агентство dpa указывает, что, несмотря на отсутствие результата, дебаты в Сенате дают надежду на подвижку в решении бюджетного спора.

Спор о стене на границе с Мексикой привел к "шатдауну" в США

Суть проблемы состоит в том, что Трамп требует заложить в бюджет 5,7 миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой. Без этого президент США отказывается поддерживать проект бюджета. Демократы, имеющие большинство в палате представителей американского Конгресса, не согласны со строительством стены и отказываются выделить средства на нее.

Бюджетный спор в США привел к частичной приостановке работы правительства страны ("шатдауну"), парализовал работу большинства государственных организаций. Закрытыми остаются ведомства, суды, музеи и многие другие учреждения. Суммарно "шатдауном" затронуты около 800 тысяч госслужащих.

19 января Трамп направил представителям Демократической партии новое предложение. Он заявил, что готов пойти на уступки при отмене программы, которая защищает от депортации сотни тысяч молодых людей, нелегально ввезенных в США родителями в детском возрасте. Однако демократы не согласились на компромисс.

Нынешний "шатдаун", начавшийся 22 декабря, является рекордным по продолжительности в США.