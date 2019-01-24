Китай заблокировал доступ к поисковику Bing от Microsoft





Поисковая система Bing корпорации Microsoft была заблокирована в Китае, сообщает Financial Times.

Bing был единственным крупным иностранным поисковиком, доступным в Китае после блокировки поисковой системы Google в 2010 г.

"Мы подтвердили, что Bing в настоящее время недоступен в Китае, и намерены определить дальнейшие шаги", - заявил представитель Microsoft.

Один из источников сообщил FT, что China Unicom, одна из крупнейших государственных телекоммуникационных компаний Китая, получила от правительства распоряжение заблокировать Bing за "нелегальный контент".

Цензура в интернете широко распространена в Китае как форма контроля информации. Многие зарубежные сайты и социальные сети, такие как Twitter и Facebook, заблокированы в стране.

По данным сервиса StatCounter, по состоянию на декабрь 2018 г. Bing имел 2%-ю долю рынка в Китае, значительно отставая от китайского лидера отрасли Baidu с долей в 70%.

Программное обеспечение Microsoft и ее операционная система Windows широко используются в Китае после десятилетий сотрудничества с Пекином. Компания даже разработала специальную версию Windows для правительства Китая. Ранее в этом месяце корпорация открыла научно-исследовательский центр в Шанхае.

Блокировка Bing произошла на фоне торгового конфликта между США и Китаем. Участники рынка все больше обеспокоены тем, что конфликт может перерасти в технологическую войну.