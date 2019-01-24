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Розничный рынок Китая станет крупнейшим в мире в 2019 году
17:53 24.01.2019 |
В 2019 г. розничный рынок Китая обгонит по размеру американский рынок и станет крупнейшим в мире, прогнозирует исследовательская компания eMarketer.
Как ожидается, продажи на китайском рынке вырастут в этом году на 7,5% до $5,636 трлн. Объем розничных продаж в США повысится всего на 3,3% и составит $5,529 трлн. При этом в обеих странах темпы увеличения показателя замедляются, говорится в сообщении eMarketer.
В нем также отмечается, что КНР имеет наивысшую в мире долю онлайн-продаж - 35,3% общего объема розничной торговли. Alibaba занимает более половины рынка (53,3%), однако доля компании сокращается.
В 2019 г. объем e-commerce в Китае, как ожидается, превысит $1,989 трлн, в результате чего на страну будет приходиться 55,8% мировых розничных онлайн-продаж.
В США на интернет приходится всего 10,9% розничных продаж.
К 2022 г. объем розничного рынка США увеличится до $6,03 трлн, Китая - до $6,757 трлн, прогнозирует eMarketer.
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