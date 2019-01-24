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Sony перенесет свою европейскую штаб-квартиру из Великобритании в Нидерланды
15:11 24.01.2019 |
Компания перенесет штаб-квартиру, чтобы избежать проблем с поставками и таможенным оформлением, которые ожидаются в результате выхода Великобритании из Европейского Союза.
Организационно это будет проведено как объединение находящейся в Англии компании Sony Europe, которая управляет европейским бизнесом в области электроники, с новой дочерней компанией в Амстердаме.
Выход Великобритании из Европейского Союза должен завершиться в конце марта, а новое предприятие начнет свою деятельность в апреле. При этом подразделение Sony в Великобритании продолжит управлять импортом и продажами продукции в этой стране. Перевод персонала не планируется.
По словам издания Nikkei, на которое ссылается источник, Европа является «важнейшим рынком» для Sony. Продажи продукции Sony на этом рынке в 2017 финансовом году составилb 14,5 млрд евро - более 20% общего дохода компании.
Sony - не единственный производитель, учитывающий изменения европейских реалий. В октябре 2018 года из Великобритании в Амстердам перевела свою европейскую штаб-квартиру конкурирующая с Sony компания Panasonic.
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