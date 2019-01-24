Sony перенесет свою европейскую штаб-квартиру из Великобритании в Нидерланды

Компания перенесет штаб-квартиру, чтобы избежать проблем с поставками и таможенным оформлением, которые ожидаются в результате выхода Великобритании из Европейского Союза.

Организационно это будет проведено как объединение находящейся в Англии компании Sony Europe, которая управляет европейским бизнесом в области электроники, с новой дочерней компанией в Амстердаме.

Выход Великобритании из Европейского Союза должен завершиться в конце марта, а новое предприятие начнет свою деятельность в апреле. При этом подразделение Sony в Великобритании продолжит управлять импортом и продажами продукции в этой стране. Перевод персонала не планируется.

По словам издания Nikkei, на которое ссылается источник, Европа является «важнейшим рынком» для Sony. Продажи продукции Sony на этом рынке в 2017 финансовом году составилb 14,5 млрд евро - более 20% общего дохода компании.

Sony - не единственный производитель, учитывающий изменения европейских реалий. В октябре 2018 года из Великобритании в Амстердам перевела свою европейскую штаб-квартиру конкурирующая с Sony компания Panasonic.