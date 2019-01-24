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Пелоси заблокировала обращение Трампа к Конгрессу
08:42 24.01.2019 |
Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что не позволит президенту США Дональду Трампу выступить с традиционными обращением к Конгрессу "О положении страны", пока правительство не возобновит свою работу. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в среду, 23 января.
Ранее Нэнси Пелоси уже предлагала Трампу перенести выступление или же распространить речь в письменном виде. Однако в среду президент уведомил спикера, что все же намерен выступить с обращением как и было запланировано - 29 января в зале заседания Палаты представителей.
Пелоси заявила, что это невозможно. "Я хочу проинформировать вас о том, что Палата представителей до тех пор не будет рассматривать общую резолюцию, которая даст президенту право выступать, пока правительство вновь не приступит к работе", - говорится в заявлении Пелоси.
Дональд Трамп назвал отмену своего выступления позором и поначалу пообещал, что произнесет "поистине важную речь" на альтернативной площадке. Однако затем президент сообщил в своем микроблоге в Twitter, что откладывает обращение к Конгрессу до заверешения "Шатдауна".
"Шатдаун" - самый долгий в истории США
Дональд Трамп и представительница Демократической партии Нэнси Пелоси обвиняют друг друга в продолжающемся почти пять недель "шатдауне". Работа большинства государственных структур в США оказалась парализована в связи со спором между президентом и демократами. Трамп требует, чтобы Конгресс выделил 5,7 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой. Однако демократы, имеющие большинство в Палате представителей, отвергают этот проект.
21 декабря Конгресс США не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год. В связи с этим около 800 тысяч американских госслужащих не получают зарплату более месяца, многие из них отправлены в принудительный неоплачиваемый отпуск. "Шатдаун" продолжается уже 33 дня, это самый долгий в истории страны перерыв в финансировании администрации США.
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