Один из крупнейших спонсоров кампании за Brexit переводит бизнес в Сингапур

Миллиардер и один из крупнейших спонсоров кампании за выход Британии из ЕС Джеймс Дайсон заявил о переводе штаб-квартиры своей компании из Великобритании в Сингапур.

Об этом сообщает Politico.

Исполнительный директор компании Dyson Джим Роуэн заявил, что этот шаг "не имеет ничего общего с Brexit", а является демонстрацией ориентации компании на будущее.

"Мы описываем себя как глобальную технологическую компанию и на самом деле мы были глобальной компанией в течение некоторого времени. Наиболее успешные компании сегодня - глобальные", - сказал Роуэн.

Dyson, которая производит пылесосы и сушилки для рук, уже имеет базу в Сингапуре и в октябре объявила о планах построить на своем заводе новый электромобиль.

Годовой оборот компании превысил 1 млрд фунтов стерлингов, однако продажи на внутреннем британском рынке составляют лишь 4% этой суммы. Перевод штаб-квартиры компании не окажет значительного влияния на Британию, поскольку Dyson прекратила производство в Великобритании в 2003 году.

После референдума по Brexit в июне 2016 году Дайсон обратился к британскому правительству с целью приобретения бывшего аэродрома для расширения своей компании. В то время этот шаг рассматривался как голос доверия к Британии в период после Brexit. Однако эти планы прожили недолго, и в конце 2018 года расширение компании произошло за счет мощностей в Сингапуре.

Депутат Либеральной партии Лайла Моран, которая выступает за второй референдум по Brexit, обвинила бизнесмена в лицемерии: "Дайсон может говорить что хочет, но он бросает Британию на произвол судьбы. Его шаг может расценивать только как голос разочарованности в Британии после Brexit".