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Конгрессмены запретили Трампу выводить США из НАТО за счет бюджета
11:15 23.01.2019 |
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект в поддержку НАТО на фоне критики президента Дональда Трампа в адрес альянса. Конгрессмены, среди которых были как демократы, так и республиканцы, вечером во вторник, 22 января, одобрили законопроект, запрещающий использовать бюджетные средства для вывода США из НАТО.
Документ был принят 357 голосами против 22. Теперь он поступит на рассмотрение Сената и, в случае одобрения в верхней палате Конгресса, - на подпись президенту.
Ключевая роль альянса
Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер, подчеркивая важность принятого законопроекта, отметил, что "НАТО играет ключевую роль в обеспечении безопасности США и поддержания мира и стабильности во всем мире".
Законопроект был принят спустя несколько часов после отставки самого высокопоставленного американского дипломата, курирующего Европу, - заместителя госсекретаря США Уесса Митчелла, который решительно выступал в поддержку НАТО.
Президент Трамп уже неоднократно называл Североатлантический альянс устаревшей организаций и в частных беседах говорил, что желает вывести США из НАТО. Такой шаг фактически привел бы к разрушению альянса.
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