Финансовые новости
- |
- 23.01.19
- |
- 10:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Верховный суд США поддержал запрет на службу в армии для трансгендеров
09:29 23.01.2019 |
Верховный суд США поддержал инициативу администрации президента Дональда Трампа, ограничивающуюслужбу в армии для трансгендеров. Решение было принято во вторник, 22 января, большинством голосов: пять членов судейской коллегии проголосовали за него и четыре против.
В США мужчины и женщины не могут проходить службу в армии, если их зарегистрированный пол отличается от того, который был установлен при их рождении. Ранее нижестоящие суды не позволяли Минобороны США приступить к реализации этого запрета, однако постановление Высшего суда отменяет их решения.
Дональд Трамп потребовал запретить службу в армии для трансгендеров в 2017 году. Демократы подвергают инициативу президента критике, называя ее дискриминирующей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке 22 января обвалили, чтобы заработать у Минфина
|Як медом намазано: хто і чому приходить по український IT-сервіс
|Як будуть продавати та купувати землю: новий законопроект
|Судебные схемы Сытника. Зачем НАБУ уподобилось телефонному террористу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китайцы создали приложение для обнаружения должников
|Верховный суд США поддержал запрет на службу в армии для трансгендеров
|Пять стран выделят деньги на суд над виновными в крушении MH17
|Загоревшиеся в Черном море танкеры были под санкциями США
|Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания в 2030 году
|Ягланд хочет перераспределить полномочия в Совете Европы ради возвращения России
Это интересно
|В 2019 году во всем мире продадут 2,6 млн электромобилей, из которых 57% придется на рынок Китая
|В Китае презентована система высокоскоростной зарядки электромобилей
|Microsoft окончательно похоронила Windows Phone и порекомендовала перейти на Android и iOS
|Патент раскрыл внешний облик смартфона Motorola RAZR 2019
|В Японии умер старейший в мире мужчина
|DARPA ищет компьютерную архитектуру, которой можно доверить любые секреты
|Сканеры отпечатков пальцев в Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ не работают с защитными пленками