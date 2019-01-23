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ФРГ и Франция подписали Ахенский договор об углублении сотрудничества
17:35 22.01.2019 |
Через 56 лет после подписания Елисейского договора - первого договора о дружбе между Германией и Францией - канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 22 января, в Ахене скрепили подписями новый договор о расширении двустороннего сотрудничества. Подписи под документом поставили также министры иностранных дел двух стран.
Стороны согласовали углубление сотрудничества почти в 15 сферах, при этом к реализации согласованной программы планируется приступить незамедлительно. В документе отмечается, что для Франции и Германии настало время "вывести двусторонние отношения на новый уровень и подготовиться к вызовам, стоящим перед двумя государствами и Европой в XXI веке". Стороны выражают твердую приверженность "международному миропорядку, зиждущемуся на соблюдении правил и многополярности, в центре которого находится ООН".
В случае вооруженной агрессии ФРГ и Франция обязуются оказывать друг другу любую возможную помощь и поддержку, включая военную. Для координации действий в сфере безопасности создается Германо-французский совет обороны и безопасности, который будет регулярно проводить встречи на высшем уровне.
В рамках Ахенского договора Франция и ФРГ обязуются расширять сотрудничество в сфере европейской и внутренней политики, в том числе для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Приоритетом совместной дипломатии объявлена борьба за прием Германии в Совет Безопасности ООН в качестве полноправного члена. Запланировано также углубление сотрудничества в сферах экономики, образования, охраны природы, социального обеспечения и ряде других.
Елисейский договор
Ахенский договор пришел на смену Елисейскому договору, подписанному в 1963 году канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром (Konrad Adenauer) и президентом Франции Шарлем де Голлем. Это соглашение стало первым подобным документом, подписанным двумя странами, историю отношений которых отягощало множество войн и конфликтов. Елисейский договор заложил основы партнерства между Германией и Францией и послужил отправной точкой для развития интенсивного двустороннего сотрудничества в сферах политики, экономики, культуры.
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