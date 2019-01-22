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В ЕС крупные концерны почти нигде не платят налоги в полном объеме
14:35 22.01.2019 |
Крупные концерны в Евросоюзе почти нигде не платят причитающихся им налогов в полном объеме. Налицо огромное несоответствие между официально назначенными налогами и теми суммами, которые фактически уплачивают многонациональные предприятия, сообщает во вторник, 22 января, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на результаты исследования, проведенного фракцией "зеленых" в Европарламенте.
Наибольшие несоответствия между номинальными и фактически уплачиваемыми налогами отмечены в Люксембурге. Здесь в период с 2011 по 2015 годы официальная налоговая ставка составляла 29 процентов, в то же время крупные концерны фактически платили лишь два процента.
Вдвое меньше, чем положено, налоговые отчисления концернов на Мальте, в Австрии, Нидерландах и Франции.
В Германии налоговая ставка составляет около 30 процентов, но, на самом деле, фискальным органам отчисляется лишь порядка 20 процентов.
Лишь в Болгарии авторы исследования не зафиксировали никаких расхождений между номинальными налогами и теми, которые фактически платят крупные концерны.
Эксперт фракции "зеленых" в Европарламенте по финансовой политике Свен Гигольд (Sven Giegold) призвал обеспечить большую прозрачность налоговых практик, применяемых многонациональными предприятиями. "Еврокомиссия представила хорошее предложение по обеспечению налоговой прозрачности в крупных концернах. Теперь министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) должен отказаться от тактики блокады и выступить в Совете ЕС в поддержку налоговой прозрачности", - заявил он в интервью Süddeutsche Zeitung.
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