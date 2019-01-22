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Китай рассмотрит проект налога на недвижимость
13:53 22.01.2019 |
Проект налога на недвижимость будет представлен на рассмотрение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей в этом году, заявил профессор юридического факультета Пекинского университета Лю Цзяньвэнь. Об этом сообщает China News Services.
Налог на недвижимость рассматривается как механизм охлаждения рынка жилья. Ожидается, что он может стать относительно стабильным источником доходов для местных органов власти.
Широко распространено мнение, что налог на недвижимость будет взиматься, но состояние экономики таково, что правительство, вероятно, будет медленно продвигать его введение.
Однако согласно графику реформ, установленному ранее Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, все задачи по реформированию будут в основном выполнены к 2020 г. По словам Лю, сейчас существует 10 видов налогов, которые еще не закреплены законодательно.
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