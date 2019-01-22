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Более 70 процентов немцев поддерживают «Северный поток-2»
13:37 22.01.2019 |
Строительство газопровода "Северный поток-2", который напрямую свяжет Россию и Германию, одобряет подавляющее большинство немцев, свидетельствуют обнародованные в понедельник, 21 января, данные опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL.
Как показал опрос, 67 процентов немцев не разделяют мнение президента США Дональда Трампа о том, что новый газопровод сделает Германию зависимой от России. В целом, 73 процента опрошенных одобряют строительство газопровода, лишь 16 процентов выступают против.
Недоверие к аргументам Трампа
К предостережениям Трампа всерьез относятся лишь сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), приверженцы всех других политических партий ФРГ не доверяют аргументам американского президента. 90 процентов опрошенных убеждены в том, что Трамп лишь пытается сделать Европу рынком сбыта для американского сжиженного газа.
"Немцы прекрасно понимают, что конфликт вокруг "Северного потока-2" вызван не политическими, а экономическими причинами", - констатировал в интервью RTL глава института Forsa Манфред Гюльнер (Manfred Güllner).
Опрос также показал, что 77 процентов немцев считают угрозы посла США Ричарда Гренелла в адрес немецких компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", шантажом, а 91 процент называет их "необычными и неуместными".
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