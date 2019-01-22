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Китай снижает налоги для малого бизнеса
09:24 22.01.2019 |
Министерство финансов Китая объявило о дальнейшем снижении налогов для малых компаний в рамках усилий по созданию рабочих мест и обеспечению экономической стабильности, пишет Reuters.
Компании с ежемесячными продажами менее 100 тыс. юаней ($14,761 тыс.) будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, говорится в сообщении министерства.
Ранее от выплаты налога освобождались фирмы с ежемесячными продажами менее 30 тыс. юаней.
Новые правила будут действовать с этого месяца до конца 2021 г.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее в январе заявил, что снижение налогов для небольших компаний поможет поддержать занятость и экономическую стабильность, а также расширит налоговую базу страны в долгосрочной перспективе.
Вторая по величине экономика мира столкнулась с понижательным давлением на фоне ослабления инвестиций и потребления, а также торгового конфликта с США.
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