Китай снижает налоги для малого бизнеса

Министерство финансов Китая объявило о дальнейшем снижении налогов для малых компаний в рамках усилий по созданию рабочих мест и обеспечению экономической стабильности, пишет Reuters.

Компании с ежемесячными продажами менее 100 тыс. юаней ($14,761 тыс.) будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, говорится в сообщении министерства.

Ранее от выплаты налога освобождались фирмы с ежемесячными продажами менее 30 тыс. юаней.

Новые правила будут действовать с этого месяца до конца 2021 г.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее в январе заявил, что снижение налогов для небольших компаний поможет поддержать занятость и экономическую стабильность, а также расширит налоговую базу страны в долгосрочной перспективе.

Вторая по величине экономика мира столкнулась с понижательным давлением на фоне ослабления инвестиций и потребления, а также торгового конфликта с США.