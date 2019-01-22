Уровень рождаемости в Китае упал до минимума с 1961 года

Рождаемость в Китае в прошлом году упала до самого низкого уровня почти за 60 лет, несмотря на смягчение политики страны в отношении семей с двумя детьми, сообщает Bloomberg.

В 2018 году в Китае родилось 15,23 млн детей - на 2 млн, меньше, чем годом ранее, показали данные Национального бюро статистики.

Демограф Хе Яфу отметил, что уровень рождаемости был минимальным с 1961 года и третьим минимальным с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году.

Демографические данные могут усилить опасения по поводу экономики Китая, которая демонстрирует замедление роста.