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PwC: топ-менеджмент не уверен в позитивном будущем глобальной экономики
08:13 22.01.2019 |
Почти 30 % руководителей компаний считают, что в течение ближайших 12 месяцев произойдет снижение темпов роста мировой экономики. Такого мнения придерживается почти в шесть раз больше респондентов, чем в прошлом году (5 %), что представляет собой рекордный скачок пессимистических настроений.
Таков один из главных результатов 22-го «Опроса руководителей крупнейших компаний мира», ежегодно проводимого PwC, в котором на этот раз приняли участие более 1 300 человек из всех регионов мира. Отчет с результатами исследования представлен сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Самый заметный сдвиг в сторону пессимизма наблюдается среди респондентов из США, где доля оптимистических ответов уменьшилась по сравнению с прошлым годом с 63 % до 37 %.
Снижение уровня оптимизма среди руководителей компаний также повлияло на планы экспансии организаций за пределами своих стран. США с небольшим опережением сохраняют лидерство в перечне целевых рынков, за США проголосовало 27 % участников глобального опроса. При этом в прошлом году этот рынок выбрали 46 % респондентов. Второй по инвестиционной привлекательности рынок, Китай, также продемонстрировал снижение популярности с 33 % в прошлом году до 24 %.
Кроме того, в пятерку самых привлекательных для экспансии рынков вошла Германия (13 %; в прошлом году - 20 %), Индия (8 %; 9 % - в прошлом году) и Великобритания (8 % против 15 % в прошлом году).
«Отход от рынка США и переориентация инвестиций из Китая на другие рынки являются реакцией на неопределенность, связанную с продолжающимся торговым спором между США и Китаем», - отмечает Боб Мориц.
Только 35% руководителей компаний выразили твердую уверенность в перспективах роста своих компаний в течение следующих 12 месяцев, тогда как в прошлом году их доля составляла 42 % опрошенных.
В Китае уровень уверенности в этом году снизился с 40 % до 35 % в связи с торговыми конфликтами, введением тарифов в США и ослаблением промышленности. В результате текущих торговых конфликтов с США руководители китайских копаний диверсифицировали свой выбор рынков экспансии, и только 17 % участников опроса проголосовали за США, тогда как в прошлом году этот рынок считали привлекательным 59 % респондентов.
В США уровень уверенности упал с 52 % до 39 % в связи с торговыми конфликтами. В Германии этот показатель снизился с 33 % до 20 % вследствие замедления экономики и проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза.
Для увеличения выручки в этом году руководители компаний планируют в основном полагаться на повышение операционной эффективности (77 %) и органический рост (71 %).
88 % участников опроса, ответивших, что они «сильно обеспокоены» торговыми конфликтами, больше всего волнуют вопросы торговли между Китаем и США. 98 % руководителей компаний в США и 90 % руководителей компаний в Китае сообщили о своей обеспокоенности этими вопросами.
Большинство респондентов из Китая, сильно обеспокоенных торговыми конфликтами, принимает активные ответные меры: 62 % корректирует свою цепочку поставок и стратегию закупок, 58 % переориентирует свою стратегию роста на другие страны.
Искусственный интеллект
85 % участников опроса согласились, что появление ИИ окажет серьезное воздействие на ведение их бизнеса в течение ближайших пяти лет. Почти две трети респондентов считает, что влияние ИИ будет сильнее влияния интернета.
Несмотря на оптимизм руководителей компаний в отношении ИИ, 23 % участников опроса «не планирует применять технологию ИИ в своей работе на данный момент» и еще 35 % планирует использовать ИИ в течение ближайших трех лет. 33 % обращаются к технологии «для выполнения ограниченного круга задач». Менее 10 % руководителей компаний осуществили широкомасштабное внедрение ИИ.
С точки зрения влияния ИИ на рабочие места 88 % руководителей китайских компаний считают, что ИИ заменит больше рабочих мест, чем создаст. Участники опроса из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона также настроены пессимистичнее (60 %) респондентов во всем мире (49 %). Руководители компаний в Западной Европе и Северной Америке меньше подвержены сомнениям. Только 38 % и 41 % из них, соответственно, считает, что ИИ заменит больше рабочих мест, чем создаст.
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