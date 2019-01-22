В Венесуэле подавлена попытка военного переворота

Группа военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы попыталась организовать вооруженное выступление против президента Николаса Мадуро в понедельник, 21 января, в районе Сан-Хосе-де-Котиса на севере Каракаса. Попытка путча подавлена, "группа нападавших нейтрализована, они сдались и взяты под стражу", сообщается в микроблоге Twitter близкого соратника Мадуро и председателя Конституционного собрания Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

Согласно официальной информации, около трех часов ночи по местному времени 27 национальных гвардейцев атаковали военный пост в городе Петаре и захватили хранившееся там оружие. Затем они передислоцировались в Каракас, после чего опубликовали видео на YouTube, призывающее к восстанию против Мадуро.

Против вышедших на улицы жителей района Сан-Хосе-де-Котиса, которые поддержали группу мятежников, власти применили слезоточивый газ.

Оппозиция Венесуэлы готовит акции протеста

Инцидент в Сан-Хосе-де-Котиса показывает "общее чувство", царящее в венесуэльской армии, написал у себя в Twitter председатель оппозиционного Национального собрания страны Хуан Гуаидо. Лидер оппозиции пообещал предоставить военным, "активно способствующим восстановлению конституции", все необходимые гарантии.

10 января Николас Мадуро во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы после того, как в мае 2018 года выиграл выборы, бойкотировавшиеся оппозицией. Переизбрание Мадуро не признали Евросоюз, США и большинство стран Латинской Америки. 11 января Хуан Гуаидо заявил, что имеет право взять на себя полномочия президента республики. Он призвал сторонников оппозиции выйти на массовые акции протеста 23 января.