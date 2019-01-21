Все больше стран сворачивают проекты Нового Шелкового пути на фоне опасений по поводу долга

Ряд стран сокращают или полностью сворачивают проекты в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", ссылаясь на опасения по поводу высокой стоимости проектов и их влияния на государственный долг и экономику, сообщает CNBC.

В рамках своей масштабной инициативы Пекин предлагает странам-участницам дешевые кредиты для реализации крупномасштабных проектов, таких как строительство портов и железных дорог. Однако во многих странах растут опасения по поводу долговой нагрузки.

С апреля 2018 г. несколько проектов "Одного пояса - одного пути" столкнулись с задержками, приостановкой или полной отменой "из-за скептицизма и противодействия" согласно августовскому докладу Economist Intelligence Unit.

На прошлой неделе стало известно, что Исламабад в декабре обратился к Пекину с просьбой отложить совместный проект в сфере угольной энергетики стоимостью $2 млрд. Это произошло, после того как министр железных дорог Пакистана шейх Рашид Ахмад заявил в октябре, что его страна сократит китайские кредиты на железнодорожные проекты с $8,2 млрд до $6,2 млрд.

Правительство Мьянмы также снизило стоимость поддерживаемого Китаем глубоководного порта в охваченном конфликтом штате Ракхайн с $7,3 млрд до $1,3 млрд, сообщило агентство Reuters в прошлом году. Причиной послужили опасения, что первоначально запланированные затраты оставят страну с большим долгом.

Сьерра-Леоне, одна из беднейших стран Африки, отказалась от планов строительства аэропорта стоимостью $318 млн с китайской компанией в прошлом году.