Финансовые новости
- |
- 21.01.19
- |
- 20:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Все больше стран сворачивают проекты Нового Шелкового пути на фоне опасений по поводу долга
17:18 21.01.2019 |
Ряд стран сокращают или полностью сворачивают проекты в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", ссылаясь на опасения по поводу высокой стоимости проектов и их влияния на государственный долг и экономику, сообщает CNBC.
В рамках своей масштабной инициативы Пекин предлагает странам-участницам дешевые кредиты для реализации крупномасштабных проектов, таких как строительство портов и железных дорог. Однако во многих странах растут опасения по поводу долговой нагрузки.
С апреля 2018 г. несколько проектов "Одного пояса - одного пути" столкнулись с задержками, приостановкой или полной отменой "из-за скептицизма и противодействия" согласно августовскому докладу Economist Intelligence Unit.
На прошлой неделе стало известно, что Исламабад в декабре обратился к Пекину с просьбой отложить совместный проект в сфере угольной энергетики стоимостью $2 млрд. Это произошло, после того как министр железных дорог Пакистана шейх Рашид Ахмад заявил в октябре, что его страна сократит китайские кредиты на железнодорожные проекты с $8,2 млрд до $6,2 млрд.
Правительство Мьянмы также снизило стоимость поддерживаемого Китаем глубоководного порта в охваченном конфликтом штате Ракхайн с $7,3 млрд до $1,3 млрд, сообщило агентство Reuters в прошлом году. Причиной послужили опасения, что первоначально запланированные затраты оставят страну с большим долгом.
Сьерра-Леоне, одна из беднейших стран Африки, отказалась от планов строительства аэропорта стоимостью $318 млн с китайской компанией в прошлом году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность
|Больные места Ляшко. Как остаться для конкурентов «Неуловимым Джо»
|Масштабная сделка. Как украинские ракеты «Корсар» стали иорданскими «Терминаторами»
|НБУ 18 января вышел на межбанк с покупкой валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли
|Все больше стран сворачивают проекты Нового Шелкового пути на фоне опасений по поводу долга
|МВФ понизил оценку роста мирового ВВП в 2019г до 3,5%
|Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность
|ЕС впервые ввел санкции за применение химического оружия
|Китай предложил США свести к нулю торговый дисбаланс к 2024 году
Это интересно
|Разработчики называют 2019-й годом атаки 51%
|Европа не готова к введению норм по выбросу CO2 грузовиками — ACEA
|Infiniti раскрыла внешний вид концептуального электрического кроссовера QX Inspiration
|2019 год — время увеличения числа нод?
|Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков
|Оксфордский университет отказался от благотворительных взносов и грантов Huawei
|Ученые создали полимерный гель для окон, который заменит кондиционеры