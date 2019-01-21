ЕС впервые ввел санкции за применение химического оружия

Под них попали четверо россиян, причастных к отравлению нервнопаралитическим веществом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Соответствующее решение приняли министры иностранных дел Евросоюза на своем заседании в Брюсселе в понедельник, 21 января.

Как сообщает, корреспондент DW, список лиц, попавших под санкции, будет опубликован позднее.

Санкции введены против двух руководителей и двух сотрудников Главного управления генштаба России, занимающегося разведкой (ранее ГРУ). Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов, если таковые есть на территории Евросоюза.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте 2018 года. Правительство Великобритании обвиняет в этом преступлении Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, сотрудников Главного управления генштаба РФ. По данным британской стороны, они были в Солсбери под именами Руслана Боширова и Александра Петрова и совершили покушение на Скрипаля.

До недавнего времени у ЕС не было юридических рамок, позволявших ввести санкции против ответственных за нападение. В октябреСовет ЕС одобрил режим санкций за применения химоружия, и лишь теперь ввел первые конкретные ограничительные меры.