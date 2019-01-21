Финансовые новости
- |
- 21.01.19
- |
- 20:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС впервые ввел санкции за применение химического оружия
15:12 21.01.2019 |
Под них попали четверо россиян, причастных к отравлению нервнопаралитическим веществом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Соответствующее решение приняли министры иностранных дел Евросоюза на своем заседании в Брюсселе в понедельник, 21 января.
Как сообщает, корреспондент DW, список лиц, попавших под санкции, будет опубликован позднее.
Санкции введены против двух руководителей и двух сотрудников Главного управления генштаба России, занимающегося разведкой (ранее ГРУ). Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов, если таковые есть на территории Евросоюза.
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте 2018 года. Правительство Великобритании обвиняет в этом преступлении Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, сотрудников Главного управления генштаба РФ. По данным британской стороны, они были в Солсбери под именами Руслана Боширова и Александра Петрова и совершили покушение на Скрипаля.
До недавнего времени у ЕС не было юридических рамок, позволявших ввести санкции против ответственных за нападение. В октябреСовет ЕС одобрил режим санкций за применения химоружия, и лишь теперь ввел первые конкретные ограничительные меры.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность
|Больные места Ляшко. Как остаться для конкурентов «Неуловимым Джо»
|Масштабная сделка. Как украинские ракеты «Корсар» стали иорданскими «Терминаторами»
|НБУ 18 января вышел на межбанк с покупкой валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли
|Все больше стран сворачивают проекты Нового Шелкового пути на фоне опасений по поводу долга
|МВФ понизил оценку роста мирового ВВП в 2019г до 3,5%
|Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность
|ЕС впервые ввел санкции за применение химического оружия
|Китай предложил США свести к нулю торговый дисбаланс к 2024 году
Это интересно
|Разработчики называют 2019-й годом атаки 51%
|Европа не готова к введению норм по выбросу CO2 грузовиками — ACEA
|Infiniti раскрыла внешний вид концептуального электрического кроссовера QX Inspiration
|2019 год — время увеличения числа нод?
|Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков
|Оксфордский университет отказался от благотворительных взносов и грантов Huawei
|Ученые создали полимерный гель для окон, который заменит кондиционеры