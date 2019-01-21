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Информация об агентстве
Китай предложил США свести к нулю торговый дисбаланс к 2024 году
13:34 21.01.2019 |
Пекин предложил Вашингтону 6-летнюю сделку по наращиванию импорта американской продукции для сведения торгового дисбаланса между странами к нулю, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о содержании торговых переговоров между странами.
"Китай предложил пойти на шестилетнее наращивание закупок для увеличения импорта американских товаров...", - пишет агентство.
По данным Главного таможенного управления КНР, китайский экспорт в США за 2018 г. вырос на 11,3% и составил $478,4 млрд, а импорт из США в Китай - на 0,7% до $155,09 млрд. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 г. вырос до $323,3 млрд с $275,8 млрд в 2017 г.
Увеличив импорт на сумму в более чем $1 трлн за весь период, Китай смог бы этот дисбаланс устранить к 2024 г., пишет агентство.
Такое предложение было сделано китайской стороной во время очередного раунда торговых переговоров, состоявшегося в этом месяце.
Американская сторона отнеслась к предложению скептически, потребовав еще более значительных уступок - сократить дисбаланс в торговле не за шесть, а за два года, передают источники агентства.
Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Сейчас делегации двух стран продолжают вести переговоры для разрешения торгового конфликта.
Председатель КНР Си Цзиньпин уже пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США.
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