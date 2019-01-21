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Австрия не согласна с идеей единого бюджета еврозоны
09:31 21.01.2019 |
Австрия отклонила планы Германии и Франции по созданию единого бюджета 19 стран, входящих в еврозону. "Если что-то называется реформой, это еще не означает, что оно идет в правильном направлении", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 20 января. Инициативу о совместном евробюджете, которую выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон, Курц считает неверным подходом к вопросу. "Почему мы должны вознаграждать деньгами из казны ЕС недостаток энтузиазма в проведении реформ?" - указал Курц. По его мнению, такой шаг будет невозможно объяснить "в поте лица трудящимся налогоплательщикам в Германии, Австрии или Нидерландах".
Курц также подчеркнул свое беспокойство за дальнейшую стабильность еврозоны. "Еврокомиссия должна приучать не только малые, но и крупные государства еврозоны, такие как Франция, соблюдать Пакт стабильности и роста", - заявил австрийский канцлер. Ранее президент Франции Макрон объявил о повышении расходов на социальные нужды, что приведет к нарушению Парижем стандартов ЕС, согласно которым дефицит бюджета не должен превышать 3 процента от ВВП.
Средства из единого евробюджета, по мнению Курца, должны служить сокращению экономических различий между странами еврозоны и предотвращению экономических кризисов. Страны еврозоны с конца 2018 года проводят консультации по предложению, выдвинутому Берлином и Парижем, а также поддержанному Еврокомиссией.
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