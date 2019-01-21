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Информация об агентстве
Япония может подписать мирный договор с Россией при условии передачи стране двух спорных островов - СМИ
08:40 21.01.2019 |
Премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если Москва передаст Японии два из четырех спорных островов Курильской гряды, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на правительственные источники.
По словам собеседников агентства, премьер-министр Японии С.Абэ готов сосредоточиться на передаче меньших островов Курильской гряды - Хабомаи и Шикотана.
Как отмечают источники, он понимает, что если Токио продолжит настаивать на возвращении сразу четырех спорных островов, то это может не только привести к тупику в переговорах, но и сократить шансы на получение даже двух островов - Хабомаи и Шикотан.
"Это нереально", - прокомментировал высокопоставленный правительственный чиновник, близкий к С.Абэ, возможность убедить Россию передать Японии все четыре спорных острова.
"Нет никакого способа, чтобы господин Путин одобрил это", - добавил он.
После оценки общественного мнения С.Абэ, как ожидается, вынесет окончательное решение о том, должна ли Япония заключить сделку с Россией на основе обеспечения передачи двух меньших островов.
С.Абэ проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве во вторник.
Агентство, напоминает, что ранее В.Путин отмечал, что даже если два острова будут переданы Японии, это не обязательно означает, что их суверенитет также будет передан, ведь в Совместной декларации 1956 года этот момент не уточняется.
Во время встречи в Сингапуре в ноябре прошлого года премьер-министр Японии и глава России договорились активизировать переговоры по мирному договору и спорным островам Курильской гряды на основе Совместной декларации 1956 года. Согласно этому документу, острова Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии Советским Союзом после заключения послевоенного мирного договора.
Лидеры России и Японии поручили своим помощникам и главам МИД интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января.
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