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Переговоры о Trump Tower в Москве длились вплоть до самых выборов в США
07:57 21.01.2019 |
Дональд Трамп вел переговоры по проекту строительства "башни Трампа" (Trump Tower) в Москве на протяжении всей предвыборной кампании 2016 года - гораздо дольше, чем признавалось ранее. Об этом в воскресенье, 20 января, заявил его адвокат, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. По словам Джулиани, беседы Трампа с его тогдашним личным адвокатом и помощником Майклом Коэном, который вел переговоры в Москве, продолжались до октября или ноября 2016 года. "Переговоров было немного, но они имели место", - заметил Джулиани.
Ранее Майкл Коэн, который был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд уголовных преступлений, признал свою вину в даче ложных показаний перед Конгрессом в 2017 году, когда он заявил, что переговоры завершились к январю 2016 года. В свою очередь Трамп отрицал какие-либо деловые отношения с российской стороной, однако позднее признал, что Коэн заключил сделку с россиянами уже ближе к концу 2016 года, указывая на то, что не было ничего плохого в поиске деловых партнеров, пока он баллотировался в президенты.
Кроме того, Рудольф Джулиани сообщил, что Трамп ответил на вопросы о проекте Trump Tower в Москве, заданные ему спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемые связи предвыборного штаба Трампа с Россией. В частности, Мюллер выясняет, не было ли сговора с российской стороной в попытке повлиять на выборы 2016 года в пользу республиканцев. Джулиани сказал, что в московских переговорах Трамп играл роль "пассивного участника", который был слишком занят президентской гонкой. В результате проект Trump Tower реализован не был.
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