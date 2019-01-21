Финансовые новости
- |
- 21.01.19
- |
- 20:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Трамп предложил компромисс, чтобы прекратить шатдаун и построить стену
07:54 21.01.2019 |
Президент США Дональд Трамп выдвинул свои предложения по вопросу о том, как обеспечить финансирование строительства заградительной стены вдоль границы с Мексикой и прекратить тянущийся уже более четырех недель частичный шатдаун работы федерального правительства.
Среди прочего, президент предложил компромисс по вопросу живущих в США нелегально людей, которые попали туда в детском возрасте. Однако Трамп по-прежнему требует, чтобы конгресс выделил 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Демократы в конгрессе отказываются финансировать строительство стены, и еще до выступления Трампа отвергли его предложения.
Шатдаун затронул 800 тысяч федеральных служащих, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск либо вынуждены работать, не получая зарплаты.
Что сказал Трамп?
Выступая в Белом доме, Дональд Трамп предложил два компромисса.
Первый касается примерно 700 тысяч человек, которых нелегально привезли в Америку в детском возрасте.
На данный момент они не подлежат депортации и им разрешается работать, но не подавать прошения на получение гражданства. Трамп уже около двух лет пытается отменить эту программу.
Теперь президент заявил, что готов продлить еще на три года эту программу, что позволит уже выросшим детям нелегальных мигрантов получить рабочие визы.
Трамп также сказал, что готов продлить на три года статус лиц, находящихся в США в рамках программы временной защиты от депортации. По этой программе в США проживают более 300 тысяч человек, бежавших из стран, где идут военные действия или которые пострадали от стихийных бедствий.
Президент до сих пор также хотел прекратить эту программу и депортировать тех, кто находится в США с подобной визой.
Реакция демократов
В заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси говорится: "К сожалению, его предложение представляет собой компиляцию ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема, и это нельзя рассматривать, как честную попытку вернуть стабильность в жизни людей".
"Сомнительно, что эти предложения будут одобрены палатой представителей", - добавила Пелоси.
Демократы также заявляют, что не намерены вести переговоры с президентом до тех пор, пока не закончится шатдаун и госслужащие не вернутся на работу.
Тем временем спикер сената республиканец Митч Макконнелл сказал, что представит предложение президента на голосование.
Шатдаун
Около 800 тысяч федеральных госслужащих с 22 декабря не получают зарплаты. В интернете уже создано более 1500 краудфандинговых сайтов, на которых собирают деньги для помощи этим людям.
Министерство сельского хозяйства, налоговая служба и управление гражданской авиации уже потребовали от 50 тысяч сотрудников выйти на работу, несмотря на то, что они не будут получать зарплату, пока шатдаун не прекратится.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность
|Больные места Ляшко. Как остаться для конкурентов «Неуловимым Джо»
|Масштабная сделка. Как украинские ракеты «Корсар» стали иорданскими «Терминаторами»
|НБУ 18 января вышел на межбанк с покупкой валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли
|Все больше стран сворачивают проекты Нового Шелкового пути на фоне опасений по поводу долга
|МВФ понизил оценку роста мирового ВВП в 2019г до 3,5%
|Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность
|ЕС впервые ввел санкции за применение химического оружия
|Китай предложил США свести к нулю торговый дисбаланс к 2024 году
Это интересно
|Разработчики называют 2019-й годом атаки 51%
|Европа не готова к введению норм по выбросу CO2 грузовиками — ACEA
|Infiniti раскрыла внешний вид концептуального электрического кроссовера QX Inspiration
|2019 год — время увеличения числа нод?
|Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков
|Оксфордский университет отказался от благотворительных взносов и грантов Huawei
|Ученые создали полимерный гель для окон, который заменит кондиционеры