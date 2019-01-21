Финансовые новости
- |
- 21.01.19
- |
- 20:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Экс-спецпредставитель США сообщил, что у Белого дома нет плана по Сирии
07:37 21.01.2019 |
У США нет никакого конкретного плана по Сирии, в то время как военные следуют приказу президента Дональда Трампа вывести американские войска из страны. Об этом в воскресенье, 20 января, заявил бывший спецпредставитель США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгёрк, ушедший в конце декабря 2018 года в отставку в знак протеста против такой политики Белого дома. Макгёрк в интервью телекомпании CBS заявил, что у США "нет никакого плана относительно того, что делать дальше", что представляет риск для американских войск и новые возможности для ИГ на территории Сирии.
Главное, по мнению Макгёрка, - то, что Вашингтону не следует ожидать, что его место займет Анкара, будучи партнером по НАТО. "Это нереально. Если нашим силам приказано уйти, и в то же время они пытаются найти некую формулу для прихода другого партнера по коалиции, это неосуществимо, это не жизнеспособный план", - заявил Макгёрк.
Трамп и Эрдоган опять обсуждали Сирию
В тот же день пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп вновь провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы двух стран договорились "продолжить поиск согласованного решения на северо-востоке Сирии". Эрдоган заверил Трампа, что Турция готова позаботиться о безопасности в городе Манбидж на севере Сирии, сообщила пресс-служба турецкого президента. Манбидж до последнего времени контролировали курдские военизированные формирования, однако в конце 2018 года они призвали сирийскую армию занять город для защиты от турецкого вторжения.
Планы Вашингтона по выводу войск из Сирии до сих пор не ясны, отмечает агентство dpa. Как сообщает Пентагон, процесс вывода уже начат, но никакого графика до сих пор представлено не было.
16 января в Манбидже террорист-смертник убил 19 человек, среди которых было четверо американцев. Это стало крупнейшим нападением на американских солдат в Сирии с 2014 года, когда там были размещены военные части США. Атака последовала за объявлением Дональда Трампа о выводе всех 2000 американских солдат из Сирии. Это решение вызвало протест в международном сообществе. Кроме Макгёрка в отставку подал также министр обороны США Джеймс Мэттис.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность
|Больные места Ляшко. Как остаться для конкурентов «Неуловимым Джо»
|Масштабная сделка. Как украинские ракеты «Корсар» стали иорданскими «Терминаторами»
|НБУ 18 января вышел на межбанк с покупкой валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли
|Все больше стран сворачивают проекты Нового Шелкового пути на фоне опасений по поводу долга
|МВФ понизил оценку роста мирового ВВП в 2019г до 3,5%
|Дырявый «Панцирь». Как Израиль хоронит всю российскую оборонную промышленность
|ЕС впервые ввел санкции за применение химического оружия
|Китай предложил США свести к нулю торговый дисбаланс к 2024 году
Это интересно
|Разработчики называют 2019-й годом атаки 51%
|Европа не готова к введению норм по выбросу CO2 грузовиками — ACEA
|Infiniti раскрыла внешний вид концептуального электрического кроссовера QX Inspiration
|2019 год — время увеличения числа нод?
|Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков
|Оксфордский университет отказался от благотворительных взносов и грантов Huawei
|Ученые создали полимерный гель для окон, который заменит кондиционеры