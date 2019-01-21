Экс-спецпредставитель США сообщил, что у Белого дома нет плана по Сирии

У США нет никакого конкретного плана по Сирии, в то время как военные следуют приказу президента Дональда Трампа вывести американские войска из страны. Об этом в воскресенье, 20 января, заявил бывший спецпредставитель США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгёрк, ушедший в конце декабря 2018 года в отставку в знак протеста против такой политики Белого дома. Макгёрк в интервью телекомпании CBS заявил, что у США "нет никакого плана относительно того, что делать дальше", что представляет риск для американских войск и новые возможности для ИГ на территории Сирии.

Главное, по мнению Макгёрка, - то, что Вашингтону не следует ожидать, что его место займет Анкара, будучи партнером по НАТО. "Это нереально. Если нашим силам приказано уйти, и в то же время они пытаются найти некую формулу для прихода другого партнера по коалиции, это неосуществимо, это не жизнеспособный план", - заявил Макгёрк.

Трамп и Эрдоган опять обсуждали Сирию

В тот же день пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп вновь провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы двух стран договорились "продолжить поиск согласованного решения на северо-востоке Сирии". Эрдоган заверил Трампа, что Турция готова позаботиться о безопасности в городе Манбидж на севере Сирии, сообщила пресс-служба турецкого президента. Манбидж до последнего времени контролировали курдские военизированные формирования, однако в конце 2018 года они призвали сирийскую армию занять город для защиты от турецкого вторжения.

Планы Вашингтона по выводу войск из Сирии до сих пор не ясны, отмечает агентство dpa. Как сообщает Пентагон, процесс вывода уже начат, но никакого графика до сих пор представлено не было.

16 января в Манбидже террорист-смертник убил 19 человек, среди которых было четверо американцев. Это стало крупнейшим нападением на американских солдат в Сирии с 2014 года, когда там были размещены военные части США. Атака последовала за объявлением Дональда Трампа о выводе всех 2000 американских солдат из Сирии. Это решение вызвало протест в международном сообществе. Кроме Макгёрка в отставку подал также министр обороны США Джеймс Мэттис.