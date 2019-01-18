Европа не готова к введению норм по выбросу CO2 грузовиками — ACEA

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) опубликовала отчет, который свидетельствует о фактическом отсутствии инфраструктуры зарядных и заправочных станций для электрогрузовиков и грузовых автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, использующими альтернативные виды топлива, передает automotiveworld.

Данная проблема характерна для всех стран ЕС.

Отчет ACEA опубликован в преддверии саммита, на котором впервые в Европе могут быть установлены показатели выбросов CO2 для грузовых автомобилей. Саммит пройдет на будущей неделе; участие в нем примут представители Европарламента, делегаты национальных правительств и члены Европейской комиссии.

Реализация амбициозных стандартов по эмиссии углекислого газа, предложенных ЕС, возможна только при быстром и массовом расширении парка грузовиков с нулевым и низким уровнем выбросов. И хотя планируется заключить соглашение по новым целевым показателям по выбросу CO2 в течение следующих нескольких недель, доклад АСЕА предупреждает европейских чиновников о фактическом отсутствии необходимой инфраструктуры обслуживания грузовых авто с нулевой или низкой эмиссией.

В документе также говорится об отсутствии четкого плана действий у ЕС по развертыванию сети электрических зарядных станций и заправок для дистрибуции альтернативных видов топлива.

Согласно консервативным оценкам, к 2025-2030 гг. вдоль основных автомагистралей ЕС потребуется установить не менее 6 тыс. мощных зарядных пунктов постоянного тока для электрических грузовиков мощностью свыше 500 кВт. Кроме того, требуется установить еще 20 тыс. менее мощных зарядных точек, подходящих для грузовых электромобилей.

«Шокирующий факт: на сегодняшний день нет ни одной общественной точки зарядки для дальнобойных грузовиков», - заявил генеральный секретарь ACEA Эрик Джоннаерт (фото слева). «Более того, отсутствует единый стандарт для штепселей необходимой мощности».

Вдоль европейских автомагистралей уже развернута сеть быстрых зарядных станций для легковых электромобилей. Однако тяжелые электрогрузовики не могут использовать эту инфраструктуру из-за гораздо более высокой емкости их батарей и более высокого энергопотребления. Кроме того, грузовому электромобилю потребуется много места на зарядной станции.

Аналогичным образом водородные заправочные станции для электромобилей на топливных ячейках (FCV) не подходят для водородных грузовых автомобилей, поскольку максимальное давления «легковых» резервуаров слишком мало для того, чтобы заполнить баки FCV-грузовиков. Согласно отчета ACEA к 2025-2030 гг. потребуется ввести в строй около тысячи водородных станций для водородных электрогрузовиков. На сегодняшний день их число в сто раз меньше и ни одна из водородных заправок не подходит для обслуживания дальнобойных FCV-грузовиков.

В некоторых государствах-членах ЕС сегодня существуют специальные заправочные станции для грузовых автомобилей, работающих на компримированном (сжатом) природном газе (КПГ/ CNG) и сжиженном природном газе (СПГ/LNG). Однако их распределение по автомагистралям весьма неоднородно, а количество таких заправок остается недостаточным.

«Политики должны быть осведомлены об этой тревожной ситуации при согласовании будущих целей по выбросам CO2 для грузовых автомобилей, поскольку эти показатели напрямую зависят от масштабного увеличения продаж грузовиков с альтернативным силовым агрегатом, - предупредил генеральный секретарь ACEA. - Цели должны быть установлены соответствующим образом и должны сопровождаться планом действий по развертыванию инфраструктуры для грузовиков по всей территории ЕС. Нельзя ожидать, что клиенты будут вкладывать средства в грузовики с альтернативным питанием, если у них нет возможности быстро перезарядить или заправить их ... ACEA полностью поддерживает соглашение о новых стандартах CO2 для грузовых автомобилей, но мы призываем чиновников принять решения, которые можно реализовать на практике».

Как сообщал enkorr, выбросы углекислого газа новыми легковыми автомобилями в Евросоюзе, начиная с 2030 года, должны сократиться на 37%. Для небольших грузовиков сокращение выбросов углекислого газа было установлено на уровне 15% к 2025 г. и 31% до 2030 года.

Справка enkorr

Если к 2050 г. не обнулить выбросы СО2, вследствие неконтролируемого изменения климата Землю ожидает экологическая катастрофа.

В качестве универсального решения экологических проблем сегодня пропагандируются батарейные (BEV) и водородные (FCV/FCEV) электромобили. Однако слаборазвитая сервисная инфраструктура и «сырые» технологии не позволяют быстро перевести автотранспорт на электротягу. В то же время многие эксперты сходятся во мнении, что мостиком между «нефтяными» и «зелеными» авто могут стать транспортные средства, использующие в качестве топлива компримированный (CNG) или сжиженный (LNG) природный газ.