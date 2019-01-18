Финансовые новости
- |
- 18.01.19
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Швеции спустя 131 день после выборов выбрали премьера
12:57 18.01.2019 |
Лидер Социал-демократической партии Стефан Левен избран премьер-министром страны через 131 день после парламентских выборов.
Об этом сообщает Sveriges Radio.
"Думаю, это хорошо, что в Швеции теперь есть правительство. Я чувствую облегчение", - сказал спикер Андреас Норлен.
За кандидатуру Левена проголосовали 115 депутатов. Против были 153, воздержались - 77.
Левен избран премьером несмотря на то, что его поддержало меньше депутатов, чем число тех, кто был против. Это объясняется тем, что для отклонения его кандидатуры нужно было больше половины голосов парламентариев, то есть более 175 депутатов должны проголосовать против.
Избрание Стефана Левена знаменует собой завершение затяжного политического кризиса в Швеции, вызванного тем, что ни одной из политических ведущих сил не удалось получить на выборах достаточного количества мандатов для формирования большинства. При этом партии пытались сформировать коалицию без ультраправых "Шведских демократов", которые получили значительную поддержку на выборах.
Начиная с сентября, когда в стране состоялись выборы, парламент уже отклонял кандидатуру Левена и лидера правоцентристов Ульфа Кристерсона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Нафтогаз» оценивает ущерб для Украины от газовых контрактов 2009 года в $32 млрд - глава правления
|Курс гривни на межбанке 17 января продолжил укрепляться из-за нехватки гривны
|В нынешнем парламенте все далеко не так однозначно с поддержкой автокефалии
|Государство лишилось доли в «Ист Юроуп Петролеум» Павла Фукса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европа не готова к введению норм по выбросу CO2 грузовиками — ACEA
|Украина ведет переговоры с США о новых поставках товаров военного назначения, - Климкин
|Для введения биометрического визового режима с Россией потребуется дополнительно 70 консулов, - Климкин
|В Швеции спустя 131 день после выборов выбрали премьера
|Конец ракетного договора. Почему Путин целил в США, а попал в Китай
|Россия сделала еще один шаг к автономному интернету
|Поджог в Украине: депутат бундестага от от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» уволил своего референта
Это интересно
|Топ-10 стран по темпам роста числа миллионеров
|Кто такой Джон Богл и какое наследие он оставил миру?
|Украинский офис стартапа Ring обвинили в слежке за тысячами американцев
|Киберпреступники атаковали тысячи сайтов электронной коммерции
|В США начато расследование в отношении компании Huawei
|Нужны отпечатки одновременно двух пальцев: сканер 2.0 в исполнении Oppo
|Xiaomi анонсировала улучшенный подэкранный сканер отпечатков пальцев