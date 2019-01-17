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Топ-10 стран по темпам роста числа миллионеров
17:10 17.01.2019 |
В то время как крупные экономики, такие как США, Китай и Япония, отличаются самой высокой долей миллионеров, по темпам роста богатого населения лидируют развивающиеся страны в Африке, Азии и Европе. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные исследовательской компании Wealth-X.
Исследование основано на данных о более чем 540 тыс. владельцев крупного капитала - от $1 млн до $30 млн - и содержит прогноз роста на ближайшие пять лет. В нем учитываются текущие уровни благосостояния, оценки роста населения и ожидаемые будущие инвестиционные возможности.
Лидером по темпам роста населения с высокой чистой стоимостью активов в период до 2023 года будет Нигерия, где ожидаемые темпы годового прироста составляют 16,3%, говорится в докладе Wealth-X.
Второе место занял Египет (+12,5%), третье - Бангладеш (+11,4%).
На четвертом месте оказался Вьетнам (+10,1%). Пятерку лидеров замыкает Польша (+10%).
В топ-10 также вошли Китай (+9,8%), Кения (+9,8%), Индия (+9,7%), Филиппины (+9,4%) и Украина (+9,2%).
Отмечается, что высокие темпы роста ожидаются в развивающихся странах с более низкой базой - в данном случае стоимостью активов.
Источники роста благосостояния каждой страны неодинаковы. Богатые сырьевыми товарами страны, такие как Нигерия и Египет, могут, вероятно, связать большую часть накопленного ими богатства с экспортом энергии, заявила Wealth-X в отдельном отчете за 2018 год.
В Бангладеш наблюдается самый быстрый в мире рост сверхбогатого населения (с чистой стоимостью активов более $30 млн) за последние пять лет. Успех этой страны обусловлен быстрой урбанизацией и увеличением инвестиций в инфраструктуру.
Вьетнам, Индия, Филиппины и Кения также входят в число стран, которые ощущают влияние более значительных структурных инвестиций. Украина и Польша могут объяснить свой недавний рост импульсом в технологических секторах, отмечает Wealth-X.
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