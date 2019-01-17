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Китай опубликовал уведомление о новой политике страны по дальнейшему развитию ВИЭ
11:30 17.01.2019 |
КНР является мировым лидером как по установленной мощности, так и по темпам развития ВИЭ, установленная мощность ветровых станций составляет 172 ГВт (июль 2018), солнечных фотоэлектрических - 165 ГВт (сентябрь 2018 г), поэтому всякие перемены в Китае в той или иной степени влияют на развитие этих секторов в мире, в первую очередь, солнечной энергетики.
Опубликованные тезисы являются продолжением истории, начавшейся летом прошлого года, когда правительство объявило о прекращении выдачи квот на строительство промышленных солнечных электростанций, претендующих на субсидии, и запрет провинциям выдавать разрешения на строительство таких объектов.
Лейтмотив нового документа - стимулирование строительства новых объектов солнечной и ветровой энергетики, которые способны предлагать цену электроэнергии ниже «эталонной цены» угольной генерации и не пользоваться субсидиями. «В районах с отличными ресурсами... будет построен ряд недорогих пилотных сетевых проектов с ценой на электроэнергию, ниже, чем эталонная цена на угольную электроэнергию», - сказано в документе.
Правительство поясняет, что стоимость технологий солнечной и ветровой генерации снизилась, в ряде благоприятных мест они вполне могут конкурировать с углём, и руководство КНР хочет постепенно «отучить» энергетиков от субсидий.
На дешевые проекты солнечной и ветровой генерации не будут распространяться какие-либо квоты и ограничения в плане масштабов. Сетевой комплекс обязан обеспечить подключение таких объектов, и чтобы вся вырабатываемая ими электроэнергия поступала в сети в полном объеме. Несубсидируемые проекты будут заключать долгосрочные (не менее 20 лет) договоры с сетевыми компаниями по фиксированным ценам.
План также предусматривает использование зелёных сертификатов, привязанных к выработке на основе ВИЭ, и торговлю ими на рынке.
Раньше все объекты солнечной и ветровой энергетики получали специальные («зеленые») тариф, теперь КНР отходит от этой схемы в промышленном сегменте солнечной и ветровой энергетики, переходя на конкурсные отборы и стимулирование с помощью сертификатов.
Правительство также обещает снизить стоимость земли для таких эффективных проектов и будет поощрять финансовые учреждения к поддержке их строительства.
Важно отметить, что политика не предполагает немедленной отмены субсидий для всех новых проектов ветровой и фотоэлектрической энергетики. В регионах с посредственными природными условиями проекты будут получать субсидии, но на конкурсной основе. Кроме того, местные органы власти могут внедрять локальные политики субсидирования на определенный период времени.
Ранее сообщалось, что Китай пересмотрел план развития ВИЭ. Теперь власти страны собираются получать 35% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году. Ранее к этому же сроку собирались обеспечивать лишь 20% энергопотребления за счет «не ископаемого топлива».
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