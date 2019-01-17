В США начато расследование в отношении компании Huawei

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. по подозрению в хищении коммерческой тайны у его американских партнеров. Это касается в первую очередь разработок компании T-Mobile в области роботизированных телефонов, сообщило в среду, 16 января, издание The Wall Street Journal.

Материалов дела уже достаточно, чтобы вскоре против Huawei было выдвинуто официальное обвинение, сообщает агентство Reuters.

Вице-президент отдела корпоративных коммуникаций Huawei Глен Шлос отказался комментировать сообщения СМИ, но отметил, что спор о роботизированной технологии был улажен с T-Mobile еще в 2017 году.

Спор Huawei с T-Mobile

В мае 2017 года компания T-Mobile по решению суда присяжных в городе Сиэттле получила от Huawei компенсацию в 4,8 млн долларов, напоминает американская газета Seattle Times.

За прошедшие месяцы власти США, опасаясь утечки персональных данных, неоднократно предостерегали другие страны от использования телекоммуникационного оборудования, поставляемого американскими компаниями-партнерами Huawei. Китайский технологический гигант каждый раз опровергал эти обвинения, требуя от США предоставить доказательства.

В январе 2019 года менеджер по продажам Huawei в Польше был арестован по обвинению в шпионаже в пользу китайской разведки. После этого Huawei уволила его.