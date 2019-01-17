США сочли предложения России по ДРСМД не поддающимися проверке - замгоссекретаря

Предложения России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) недостаточны, потому что их выполнение невозможно проконтролировать, заявила в среду замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Все предложения, которые сделала российская делегация вчера, никакие из них, и я подчеркиваю, никакие из, цитирую, "прозрачных мер", невозможно проконтролировать в рамках действующего режима контроля над вооружением", - заявила она.

А.Томпсон подтвердила, что если Россия не начнет соблюдать ДРСМД, то 2 февраля США приостановят свои обязательства по договору.

Межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД прошли в Женеве во вторник. С российской стороны в переговорах участвовал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, с американской - первый замгоссекретаря США А.Томпсон.