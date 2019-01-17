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США сочли предложения России по ДРСМД не поддающимися проверке - замгоссекретаря
08:05 17.01.2019 |
Предложения России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) недостаточны, потому что их выполнение невозможно проконтролировать, заявила в среду замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
"Все предложения, которые сделала российская делегация вчера, никакие из них, и я подчеркиваю, никакие из, цитирую, "прозрачных мер", невозможно проконтролировать в рамках действующего режима контроля над вооружением", - заявила она.
А.Томпсон подтвердила, что если Россия не начнет соблюдать ДРСМД, то 2 февраля США приостановят свои обязательства по договору.
Межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД прошли в Женеве во вторник. С российской стороны в переговорах участвовал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, с американской - первый замгоссекретаря США А.Томпсон.
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