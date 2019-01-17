Парламент Британии не смог отправить в отставку правительство Терезы Мэй

Правительство Терезы Мэй выиграло голосование о доверии в Палате общин, однако это не выводит Британию из тупика в вопросе о "брексите": ни один из вариантов поведения в отношении Евросоюза не имеет поддержки твердого большинства.

Парламент Британии большинством в 19 голосов отклонил предложение выразить правительству Мэй недоверие. За Мэй высказались 325 депутатов, против - 306.

С этим предложением накануне выступил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин после того, как Палата общин вечером во вторник подавляющим большинством голосов отклонила согласованный правительством Британии и Евросоюзом проект договора о выходе из ЕС.

Однако мятежные депутаты-консерваторы, а также союзники тори, североирландские юнионисты, которые накануне голосовали против предложенного Мэй и Брюсселем проекта, в этот раз решили поддержать правительство.

Теперь Тереза Мэй по решению парламента в течение трех рабочих дней, то есть к понедельнику, должна предложить Палате общин новый вариант договора с ЕС.

Выступая с краткой речью после вотума, Тереза Мэй объявила, что прямо сегодня вечером начинает консультации с лидерами парламентских партий, а в понедельник снова официально внесет на рассмотрение парламента проект договора с ЕС.

Однако, судя по утечкам из правительства, это будет все тот же договор, который Палата общин уже решительно отвергла, - никакого нового плана у Мэй нет.

Кроме того, представители ЕС неоднократно и решительно заявляли, что в заданных Лондоном рамках ничего иного они предложить Британии не могут и пересматривать проект не собираются.

"У нас состоялся референдум, и парламент обязан выполнить это решение", - эту фразу с небольшими вариациями Тереза Мэй произнесла в среду в парламенте не меньше полутора десятков раз, отвечая на попытки депутатов выяснить, готова ли она отказаться от каких-то из своих позиций в отношении формы выхода из ЕС.

Примерно то же самое она сказала и после голосования: "Я выполню решение, принятое народом на референдуме".

Новые выборы все же не исключены

Как считают британские политические обозреватели, в этой ситуации вероятность внеочередных выборов остается высокой: Мэй, убедившись, что добиться решения не получается, подаст в отставку.

Внеочередных выборов требует лидер лейбористов Джереми Корбин.

"Если правительство не может провести решение через парламент, оно должно обратиться к народу за новым мандатом", - заявил Корбин в среду в парламенте.

Однако в речи после голосования Корбин о внеочередных выборах уже не говорил, а призвал правительство пообещать, что оно не допустит "обвального брексита" без урегулированных отношений с ЕС.

"Правительство должно исключить раз и навсегда перспективу катастрофы в виде выхода без соглашения, и я призываю премьер-министра сделать это прямо сейчас", - сказал Корбин.

"Брексит" может быть отложен

Сама Тереза Мэй считает, что и выборы не дадут ответа на вопрос, что делать.

"Выборы не дадут большинства ни под один отдельно взятый вариант дальнейших действий", - сказала премьер-министр.

Глава фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд призвал правительство "оставить на столе" вариант отзыва заявления о выходе из Евросоюза.

Большинство британских политиков и обозревателей предполагает, что в результате сложившейся патовой ситуации Британия, скорее всего, попросит об отсрочке момента "брексита", то есть формального выхода из ЕС 29 марта этого года.

Представители ЕС неофициально уже дали понять, что готовы рассмотреть вопрос и дать Британии отсрочку до лета.

В то же время по-прежнему не исключена и возможноть "обвального" выхода Британии из ЕС без урегулирования отношений.