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ЕС готов обсудить новое соглашение о Brexit, но есть условия
15:41 16.01.2019 |
Европейский Союз готов обсудить новый вариант соглашения о Brexit, при условии, что Лондон изменит свои ключевые требования.
Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, выступая в среду перед депутатами Европейского парламента, сообщает Reuters.
В своем выступлении Барнье защищал соглашение, которое накануне отказался поддержать британский парламент. Барнье предупредил: риск "беспорядочного" выхода Британии из ЕС сегодня высок, как никогда раньше.
По его словам, Еврокомиссия ускорит подготовку к беспорядочному Brexit, ведь он создаст проблемы для всей Европы.
Говоря о возможных компромиссах, Барнье заявил, что ЕС готов пойти навстречу, если Великобритания согласится принять еще более тесные связи с правилами ЕС, чтобы обеспечить очень тесные торговые отношения в будущем. По его словам, Лондон мог бы, например, отказаться от своей решимости покинуть таможенный союз ЕС и централизованно регулируемый единый рынок.
Вспоминая заявления Европейского парламента и других государств-членов, Барнье сказал: "Если Соединенное Королевство изменит свои "красные линии" в будущем и примет этот выбор в силу своего стремления выйти за рамки простого, но не менее значимого соглашения о свободной торговле, тогда Европейский Союз будет готов немедленно... ответить положительно".
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