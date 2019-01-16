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Кандидат в генпрокуроры США оспорил слова Трампа о расследовании Мюллера
08:38 16.01.2019 |
Кандидат в генпрокуроры США Уильям Барр заявил, что не будет досрочно прекращать расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. "Под моим наблюдением (генпрокурор курирует работу спецпрокурора. - Ред.) Роберт сможет довести свою работу до конца", - заверил Барр в ходе слушаний в Сенате во вторник, 15 января.
Кандидат в генпрокуроры также оспорил высказывание президента США, называвшего расследование возможных связей его предвыборной команды с РФ "охотой на ведьм". "Не думаю, что господин Мюллер участвовал бы в охоте на ведьм", - подчеркнул Уильям Барр.
Барр: "Русские пытались вмешаться в выборы"
Кроме того, он отметил, что знает Роберта Мюллера на протяжении 30 лет, дружен с ним и считает его абсолютно непредвзятым. По мнению Уильяма Барра, "русские вмешивались в выборы - пытались в них вмешаться". "И мы должны расследовать эту ситуацию", - заявил он.
Уильям Барр был выдвинут в декабре на должность генпрокурора Дональдом Трампом. Его кандидатуру еще должен утвердить Сенат - соответствующее голосование ожидается в феврале. 68-летний Барр должен сменить на этом посту Джеффа Сешнса, которого Трамп принудил к отставке на следующий день после промежуточных выборов в Конгресс США. В настоящее время исполняющим обязанности генпрокурора является Мэтью Уитэкер - бывший глава канцелярии Сешнса. В начале 1990-х годов Уильям Барр уже был генпрокуророс США в администрации Джорджа Буша-старшего.
4 января федеральный окружной суд США в Вашингтоне продлил срок расследования Роберта Мюллера за день до истечения его полномочий. В ходе расследования команда спецпрокурора предъявила обвинения 33 фигурантам, включая трех бывших помощник действующего президента США.
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