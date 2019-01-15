Трамп изменил тон высказываний о Турции после беседы с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о перспективах экономического сотрудничества Вашингтона и Анкары после телефонной беседы со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Обсудили экономические отношения США и Турции - есть великолепный потенциал для их существенного развития!", - написал Трамп в своем профиле в Twitter в понедельник, 14 января.

Трамп грозил "экономически разорить" Турцию за курдов

При этом днем ранее, 13 января, американский лидер грозил "экономически разорить Турцию, если она продолжит атаковать курдов".

В ответ на это представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара продолжит борьбу с поддерживаемыми США курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) на севере Сирии. По его словам, турецкие власти не видят разницы между курдскими отрядами самообороны из группировки YPG и террористической организацией "Исламское государство".

В начале января помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон назвал гарантии ненападения на курдов со стороны Турции условием для вывода из Сирии американских войск.