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Рост активов банков КНР в 2018 году составил 6,4%, кредитования - 12,6%
17:00 14.01.2019 |
Совокупные активы банковской отрасли Китая по итогам 2018 г. увеличились на 6,4% на фоне стремительного роста объемов кредитования.
На конец декабря активы банков составляли 261,4 трлн юаней ($38,49 млрд), свидетельствуют данные Комитета КНР по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью.
При этом объем выданных кредитов подскочил на 12,6% до 140,6 трлн юаней.
Доля безнадежных долгов в портфелях банков на конец прошлого года поднялась до максимальной отметки за последние 10 лет - 1,89%, сообщает China Banking News.
Сумма просроченных кредитов равнялась 2 трлн юаней ($296,5 млрд), практически не изменившись относительно показателя на конец III квартала. Коммерческие банки в 2018 г. списали в общей сложности 988 млрд юаней непогашенных кредитов, что на 259 млрд юаней больше объема предшествующего года.
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