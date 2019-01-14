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Анкара отреагировала на заявления Трампа об «экономическом уничтожении» Турции
13:49 14.01.2019 |
Анкара продолжит борьбу с поддерживаемыми США курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) на севере Сирии, несмотря на угрозы администрации Дональда Трампа "экономически уничтожить" Турцию в случае продолжения наступления на курдские вооруженные формирования. Об этом в понедельник, 14 января, в Twitter написал представитель президента Турции Ибрагим Калин.
По его словам, турецкие власти не видят разницы между курдскими отрядами самообороны из группировки YPG и террористической организацией "Исламское государство". "Мы продолжим бороться против них всех", - отметил он.
Трамп: Курды должны воздержаться от провокаций
Президент США в воскресенье предупредил, что Вашингтон "экономически разорит Турцию, если она продолжит атаковать курдов". В то же время он призвал курдские формирования воздержаться от провокаций в адрес Анкары.
Помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон 11 января отметил, что в середине января будут продолжены переговоры военного руководства США и Турции о проживающих на севере Сирии курдах.
Болтон отмечал, что гарантии ненападения на курдов со стороны Турции являются условием для вывода из Сирии американских войск.
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