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Британские Виргинские острова лишились статуса доступного офшора
11:48 14.01.2019 |
Бизнес лишился налоговой гавани. С 1 января 2019 года на Британских Виргинских островах заработали критерии экономического присутствия для иностранных компаний, которые станут барьером для регистрации фирм-пустышек.
Британские Виргинские острова (БВО), любимые во всем мире за нулевое налогообложение юрлиц, по согласованию с Евросоюзом ввели в действие закон «Об экономическом присутствии», который вступил в силу с 1 января 2019 года. Автор закона - королевский адвокат Майкл Фернес, который написал документ всего за месяц, получив за это гонорар $300 000, сообщает Forbes.
Такая спешка вполне оправданна: 31 декабря 2018 года закончился срок, предоставленный юрисдикциям, попавшим в список не сотрудничающих с Европейским Союзом, а это практически все популярные офшоры. К слову, США так и не гармонизировали свое налоговое законодательство с требованиями ЕС.
В 2017 году высокая экспертная группа по соблюдению Кодекса по налогообложению предпринимательской деятельности провела анализ требований 92 юрисдикций, по результатам которого и были выявлены страны, которые больше всех злоупотребляют своим исключительным положением в сфере налоговых и корпоративных преференций.
Новый закон распространяется на юридические лица, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах, претендуют на местное резидентство и относятся к одному из следующих видов предпринимательской деятельности: банковское дело, страхование, управление фондами, финансы и лизинг, деятельность штаб-квартиры, деятельность в сфере грузоперевозок, холдинговая деятельность, управление интеллектуальной собственностью, деятельность по дистрибуции и оказанию услуг.
В зависимости от природы и уровня ведения бизнеса, который обеспечивает основной доход таким зарегистрированным на БВО компаниям, юридическое лицо обязано продемонстрировать свое экономическое присутствие в этой юрисдикции. Для этого оно должно соответствовать ряду критериев.
Во-первых, руководство и управление соответствующим видом деятельности должно вестись с территории БВО. Во-вторых, деятельность юридического лица должна обеспечиваться адекватным числом квалифицированных сотрудников, физически присутствующих на островах. В-третьих, юридическое лицо должно нести адекватные расходы на основную деятельность. В-четвертых, обязательно наличие подходящего офиса или помещения. В случае управления интеллектуальной собственностью необходимое оборудование должно находиться на БВО.
В этой связи существующие юридические лица обязаны к 30 июня 2019 года выполнить свои обязательства в части экономического присутствия, а к 30 июня 2020 года - отчитаться в соответствии с законом «О системе обеспечения поиска бенефициарных владельцев» 2017 года. Регистрация новых компаний на БВО без соблюдения критериев экономического присутствия с 1 января 2019 года не допускается.
В случае неисполнения требований закона к виновным могут применить как административную, так и уголовную ответственность, а соответствующие юридические лица будут ликвидированы.
По согласованию с Евросоюзом требования к экономическому присутствию введены на всех зависимых территориях Великобритании (Бермудские острова, Каймановы острова, остров Мэн) и ее коронных владениях (острова Джерси, Гернси). Известно также, что в стороне не останутся и другие известные офшоры, такие как Багамы, Белиз, Гонконг, Сейшелы и так далее.
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