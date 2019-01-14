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Европа призывает Конгресс США снять санкции с фирм Дерипаски
09:02 14.01.2019 |
Послы ряда стран Европы призвали США отменить санкции против компаний En+ и Русал, подконтрольных российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом говорится в коллективном письме послов ЕС, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Ирландии и Австрии к председателю комитета Конгресса США по внешней политике Элиоту Энджелу.
В документе указывается, что снятие санкций в отношении En+ и Русал обеспечит сохранность алюминиевых заводов в Европейском Союзе и позволит сохранить 75 тыс. рабочих мест.
Его авторы подчеркивают, что ЕС поддерживает "трансатлантический режим экономических санкций" против России и выступает за тесную координацию с США в этом вопросе из-за ее агрессии против Украины.
Однако важно, чтобы санкции не касались европейских компаний, а отмена их против фирм Дерипаски "является важным шагом для смягчения таких последствий, говориться в письме.
Отмечается, что санкции США создали серьезные риски на европейском рынке алюминия. В частности цены на оксид алюминия существенно выросли, что негативно повлияло на производителей в Северной Америке и Европе.
Как утверждают послы, сырье Русала занимает 6% на мировом рынке аллюминия, на 20% покрывает его потребности в ЕС и на 14% - в США. Отмена ограничений позволит увеличить собсвтвенное производство.В ином случае Китай продолжит укреплять свою рыночную позицию в отрасли, подчеркивают авторы.
Напомним, 6 апреля этого года США ввели новые санкции против российских олигархов и компаний, в том числе - против Дерипаски (контролирует 48,13% компании Rusal) и Виктора Вексельберга (вместе с партнерами он контролирует 26,5% Rusal). Также санкции ввели против компаний, которые они контролируют.
Попадание в санкционный список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.
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