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США собираются отправить военные корабли в Арктику
08:56 14.01.2019 |
Вашингтон готовится к отправке военных кораблей в Арктику летом 2019 года, чтобы протестировать работу ракетных крейсеров в экстремальных условиях. Как заявил глава ВМС США Ричард Спенсер в интервью изданию Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 11 января, США стремятся также расширить свое присутствие на дальнем Севере в условиях конкуренции с Россией и Китаем.
Вследствие глобальных изменений климата арктические воды стали более благоприятными для судоходства, что позволяет США отправить туда свои корабли в рамках операции по обеспечению свободы судоходства (FONOP), пояснил Спенсер. Это будет первая подобная операция ВМС США в данном регионе.
США присутствуют в Арктике с 1960-х годов
Предположительно в состав экспедиции, помимо военных кораблей, войдет также патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon.
Выступая в Центре новой американской безопасности 8 января 2019 года, Спенсер заявил, что военно-морские силы США регулярно присутствовали в Арктике с 1960-х годов. Однако, в основном, данное присутствие ограничивалось подлодками и патрульными самолетами, а не военными морскими судами.
Во время учений НАТО под названием Trident Juncture, проходивших в Норвегии в октябре 2018 года, "Гарри Трумэн" стал первым американским авианосцем, пересекшим Северный Полярный круг за последние 27 лет.
Поинформации американского издания USNI News, сам авианосец успешно справился с работой в условиях арктического холода, однако сопровождавшие его малые суда эскорта и корабли снабжения испытали существенные трудности в ледяных водах на высоких широтах.
Как пояснил Спенсер, наиболее современные корабли ВМС США не обладают паровыми системами для удаления льда с корпуса судна. Последними крейсерами, оснащенными такими системами, являются в США ракетные крейсеры класса "Тикондерога".
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