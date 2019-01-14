Финансовые новости
- |
- 14.01.19
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Турция подтягивает войска к сирийской провинции Идлиб
08:27 14.01.2019 |
Турецкая армия усиливает свои позиции на границе с северной сирийской провинцией Идлиб. По данным информационного агентства Reuters, в субботу, 12 января, в пограничную турецкую провинцию Хатай была переброшена колонна танков и бронированных автомобилей.
При этом службы безопасности Турции отказались комментировать маневр и подтвердить или опровергнуть информацию о готовящейся на территории Сирии военной операции.
Накануне министр иностранных дел США Майк Помпео после разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил уверенность в том, что их страны сумеют достигнуть компромисса в споре о курдских отрядах самообороны из группировки YPG, признанных в Турции террористическим сообществом.
США признают право Турции защищать себя от террористов
По словам Помпео, Америка признает право Турции защищать себя от террористов. "Однако мы уверены также, что те люди, которые не являются террористами и которые сражались с нами бок о бок, заслуживают нашу защиту", - заявил Помпео в Абу-Даби.
До сих пор американцы поддерживали курдскую группировку YPG, сражающуюся на севере Сирии с боевиками из организации "Исламское государство" (ИГ). После заявления США о выводе войск из этого региона курды опасаются усиления давления со стороны Турции.
Кроме того, у ряда стран возникло опасение, что образовавшийся на севере и востоке Сирии вакуум заполнят другие силы влияния - такие, как Турция или Россия.
Спор из-за Сирии между США и другими странами НАТО
В начале января эта ситуация послужила темой для спора между странами-членами НАТО, так как США потребовали от партнеров предоставить гарантии безопасности для YPG.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госгеонедра раздала месторождения газа по всей стране
|Гонка объединителей. Зачем Садовому сватать Вакарчука в свой список
|Турция поставит Украине партию ударных беспилотников
|Доллар перестали скупать на межбанке 11 января, и резко опрокинули курс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Анкара отреагировала на заявления Трампа об «экономическом уничтожении» Турции
|Президент Армении назначил премьером Никола Пашиняна
|Британские Виргинские острова лишились статуса доступного офшора
|Украина выступает за отмену права вето в Совете Безопасности ООН
|Восточный комитет немецкой экономики: Санкции США способны сорвать «Северный поток - 2»
|Европа призывает Конгресс США снять санкции с фирм Дерипаски
Это интересно
|Кибершпионы научились обходиться без фишинга
|IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер
|Представлен Redmi Note 7 - первый смартфон самостоятельного бренда Redmi и первая модель Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой
|Неубиваемый смартфон Blackview BV5500 с защитой IP69K и емким аккумулятором стоит $90
|Intel работает с Facebook над созданием ИИ-чипа, который выйдет в этом году
|СМИ: Ford и Volkswagen на пороге создания глобального альянса
|Сворачиваемый телевизор LG поступит в продажу в этом году