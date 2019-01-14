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В Венесуэле был задержан глава оппозиционного парламента
08:22 14.01.2019 |
Спецслужба Венесуэлы задержала и потом отпустила председателя оппозиционного парламента страны Хуана Гуаидо. Как сообщает Национальная ассамблея Венесуэлы в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 13 января, сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали политика, когда он ехал на машине по трассе, ведущей из столицы Венесуэлы Каракаса в Ла-Гуайру - главный город штата Варгас. В интернете появился видеоролик с предполагаемым моментом задержания.
После допроса политика отпустили на свободу, и он смог принять участие в антиправительственной демонстрации в Варгасе, на которую направлялся до задержания. "Режим попытался меня остановить, но ничто и никто нас не остановит. Мы продолжаем идти вперед для нашей Венесуэлы", - написал Гуаидо в своем Twitter спустя около двух часов после того, как стало известно о его задержании.
10 января Николас Мадуро во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы, срок его полномочий должен истечь в 2025 году. На следующий день Гуаидо открыто бросил вызов главе государства, объявив о готовности взять на себя президентские полномочия и призвав сограждан к массовым протестам.
"Конституция дает мне право взять на себя полномочия президента республики, чтобы назначить выборы, но я нуждаюсь в поддержке граждан", - заявил председатель парламента, который действующая власть ранее объявила вне закона. Гауидо призвал народ выйти на массовые акции протеста 23 января. В этот день в 1958 году в Венесуэле была свергнута военная диктатура Маркоса Переса Хименеса.
Согласно официальным данным, на президентских выборах в мае 2018 года Мадуро получил 68 процентов голосов. Явка избирателей составила менее 50 процентов. Большая часть оппозиции бойкотировала выборы и не признала их результаты. Не признали переизбрание Мадуро и Евросоюз, США и большинство стран Латинской Америки. Они призвали Мадуро вернуться к демократии.
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