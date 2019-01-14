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WP: Трамп скрыл от своей администрации детали встреч с Путиным
08:10 14.01.2019 |
Президент США Дональд Трамп отрицает обвинения в том, что скрыл детали переговоров с президентом России Путиным. По его словам, он "ничего не держит в тайне".
Согласно данным газеты Washington Post, Трамп скрыл детали переговоров с Путиным и даже отобрал у переводчика одной из встреч его рабочие записи.
Газета пишет, что Трамп, в отличие от предыдущих президентов США, не берет с собой на переговоры с Путиным высокопоставленных сотрудников Белого дома и не делится ни с кем подробностями о ходе этих переговоров.
Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США уже заявил, что намерен провести заседание, посвященное недостатку информации о встречах Трампа с Путиным.
"Каждый раз когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды и Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен узнать ее. Мы проведем слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношениях Трампа с Путиным и его окружением, и о том, как эти темные отношения влияют на нашу национальную безопасность", - говорится в заявлении сопредседателя комитета Элиота Энгеля, опубликованном на сайте комитета.
Что Трамп сказал о статье про сокрытие переговоров?
"Я ничего не держу в тайне. И мне совершенно все равно [что об этом пишут]", - сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Эти переговоры мог послушать любой. Вся эта история с Россией - выдумка", - добавил президент США.
Он заявил, что проводит встречи в формате один на один и со многими другими мировыми лидерами, однако прессу интересуют только переговоры с российским президентом.
По словам Трампа, в Хельсинки он обсуждал с Путиным "очень позитивные вещи", например, экономику.
Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что статья Washington Post содержит такое количество неточностей, что не заслуживает комментария.
О чем написала Washington Post?
Газета утверждает, что после встречи с Путиным на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге в 2017 году Трамп забрал у переводчика записи, который тот делал во время переговоров, а также попросил не распространяться о содержании разговора даже в Белом доме.
После той встречи некоторых высокопоставленных сотрудников ознакомили с общим итогом переговоров. Двое из них захотели уточнить детали и обратились к переводчику - однако тот отказался говорить, сославшись на запрет Трампа.
При этом на той встрече помимо Трампа, Путина и переводчиков присутствовало еще несколько человек с американской стороны. Однако Трамп и Путин в Гамбурге поговорили еще и на банкете - и, утверждает газета, кроме них там был только российский переводчик.
В статье Washington Post говорится, что это не единичный случай. По данным издания, в 2018 году на переговорах с Путиным в Хельсинки Трамп не взял с собой никого кроме переводчика, и даже стенограммы разговора в Белом доме никто не видел.
Несколько сотрудников Белого дома заявили газете, что подробной информации ни об одних переговорах Трампа с российским президентом нет даже в засекреченных документах. Такое поведение президента США им кажется странным.
Издание отмечает, что обычно президенты США наоборот старались брать с собой на переговоры помощников и чиновников. В основном это делалось для того, чтобы сократить вероятность неверной интерпретации слов собеседника.
Кроме того, помощники и чиновники обычно делали записи и следили за тем, чтобы все ведомства и все сотрудники администрации президента, от которых по итогам переговоров могут потребоваться какие-то действия, вовремя узнали об этом.
Источники Washington Post в администрации президента США косвенно подтвердили информацию о том, что Трамп старается не брать с собой помощников на встречи с Путиным.
По словам источника, пожелавшего сохранить анонимность, Трамп считает, что присутствие посторонних помешает выстроить доверительные отношения с Путиным, а отсутствие внятных стенограмм связано с его обеспокоенностью большим количеством утечек из Белого дома.
Обвинения в сговоре
Дональд Трамп вступил в должность президента США в начале 2017 года. Во время своей предвыборной кампании он неоднократно заявлял о намерении наладить отношения с Россией. Многие еще тогда обвиняли его в сговоре с Путиным.
После победы Трампа на выборах в США началось расследование по факту возможных связей его предвыборного штаба с Россией. Кроме того, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в процесс выборов.
За время президентства Трамп встречался с Путиным пять раз, однако в трех случаях это были непродолжительные беседы на различных международных саммитах. Встречи в Гамбурге в 2017 году и в Хельсинки в 2018 году - самые продолжительные переговоры двух президентов.
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