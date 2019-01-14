Иран намерен вновь обогащать уран сверх безопасного уровня

Иран разрабатывает новую технологию для производства высокообогащенного урана. Об этом в воскресенье, 13 января, заявил вице-президент страны Али Акбар Салехи.

Речь идет об уране с обогащением на уровне 20 процентов. Как пояснил политик, его планируется использовать исключительно в медицинских целях.

Высокообогащенный уран называют также оружейным. Пока неясно, согласовал ли Тегеран свои планы с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое следит за соблюдением условий ядерной сделки от 2015 года.

Подписанный тогда документ предусматривал возможность для Ирана обогащать уран до безопасного уровня в 4,5 процента. Эта мера призвана предотвратить создание ядерного оружия в этой стране.

Ограниченное соблюдение ядерной сделки?

Соглашение по ядерной программе Ирана было заключено в 2015 году при участии России, Китая, Франции, Великобритании, Германии и США. Оно предусматривало выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. С начала инспекций МАГАТЭ в январе 2016 года никаких нарушений этого договора выявлено не было. Однако США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из сделки и впоследствии вновь ввели санкции в отношении Ирана.

В сентябре прошлого года Тегеран уже грозил возобновить обогащение урана сверх безопасного уровня, если участники ядерной сделки не компенсируют ему ущерб от американских санкций. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - объяснял тогда глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.