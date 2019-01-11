Великобритания может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что если сторонам не удастся принять условия проекта сделки между Брюсселем и Лондоном по условиям Brexit, Соединенное Королевство может отказаться от выхода из ЕС.

"В случае, если проект сделки будет отклонен, в конечном итоге мы рискуем получить не Brexit без сделки, а парализованный Brexit. А паралич Brexit в свою очередь может привести к отказу от выхода из ЕС", - сказал министр в пятницу в эфире радио BBC.