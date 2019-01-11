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Возглавляемая США коалиция заявила о начале выхода из Сирии
12:37 11.01.2019 |
Возглавляемая США коалиция против "Исламского государства" начала процесс выхода из Сирии.
Об этом заявил ее представитель полковник Шон Райан, в пятницу, пишет Reuters.
Коалиция "начала процесс нашего обдуманного выхода из Сирии. Из-за беспокойства по поводу оперативной безопасности мы не будем обсуждать конкретные сроки, места или передвижения войск", - сказал полковник.
По данным CNN, в последние дни США вывели из Сирии некоторую наземную военную технику.
Президент США Дональд Трамп в декабре объявил о выводе американских войск из Сирии. После этого советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что силы США останутся в северо-восточной Сирии, пока Турция не откажется от объявленного наступления на курдов в регионе.
Анкара рассматривает сирийских курдов YPG как часть Рабочей партии Курдистана (PKK), которая десятилетиями устраивает мятежи на турецкой земле, и пообещала начать наступление на его позиции на севере Сирии, даже если выход США затянется. Курды пытаются договориться с правительством президента Башара Асада и его союзником Россией по недопущению наступления турок.
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