Саудовская Аравия объявила новую цель развития ВИЭ до 2030 года: 58,7 ГВт

Офис развития возобновляемой энергии Саудовской Аравии (REPDO) опубликовал новую программу развития ВИЭ в стране, которая предусматривает существенное повышение прежних официальных целей.

Краткосрочная (5-летняя) цель развития ВИЭ повышается с 9,5 до 27,3 ГВт (см. график выше), из которых фотоэлектрическая солнечная энергетика обеспечит 20 ГВт, ветровая - 7 ГВт, а солнечная тепловая (CSP) - 0,3 ГВт.

В текущем году Саудовская Аравия планирует разыграть права на строительство 2,225 ГВт солнечных и 0,850 ГВт ветровых станций. Места размещения и параметры объектов уже известны:

Напомним, «одноставочные» цены новых объектов солнечной и ветровой генерации в Саудовской Аравии являются более чем конкурентоспособными, одними из самых низких в мире. По итогам тендера в фотоэлектрической солнечной энергетике была установлена цена в примерно 2,36 центов США за киловатт-час, в ветроэнергетике - 2,13 центов за кВт*ч.

На 2030 год Саудиты установили планку развития ВИЭ в 58,7 ГВт, из которых 40 ГВт придётся на солнечную фотоэлектрическую энергетику (и 42,7 на всю солнечную энергетику, включая CSP). Соответственно, также должно быть построено 16 ГВт ветровых электростанций.

Отмечу, что власти Саудовской Аравии намерены развивать на территории страны производство компонентов солнечных и ветровых электростанций, установив соответствующие требования локализации:

По состоянию на конец 2016 года установленная мощность электроэнергетики Саудовской Аравии составляла 74,3 ГВт. В сравнении с этой цифрой, новая цель развития ВИЭ выглядит весьма внушительно.

В марте 2018 года было объявлено о планах Саудовской Аравии построить 200 ГВт солнечных электростанций к 2030 году. В начале октября 2018 года было опубликовано подтверждение - Министерство энергетики, промышленности и полезных ископаемых выпустило заявление: «Вопреки недавним сообщениям СМИ, министерство совместно с Фондом государственных инвестиций, SoftBank и другими заинтересованными сторонами Королевства продолжает работать над рядом масштабных многомиллиардных проектов, относящихся к солнечной промышленности. Долгосрочной целью этих инвестиций является строительство 200 ГВт мощностей фотоэлектрической генерации к 2030 г.». Однако на сегодняшний день мы не можем сказать по поводу этих планов ничего нового.

Ранее Электровести сообщали, что Саудовская Аравия приостановила реализацию крупнейшего в мире проекта солнечной энергетики на $200 млрд. Генерирующие мощности проекта должны были составить к 2030 году около 200 гигаватт - этот показатель более чем в три раза превышает ежедневные потребности страны.