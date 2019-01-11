Финансовые новости
- |
- 11.01.19
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Саудовская Аравия объявила новую цель развития ВИЭ до 2030 года: 58,7 ГВт
09:01 11.01.2019 |
Офис развития возобновляемой энергии Саудовской Аравии (REPDO) опубликовал новую программу развития ВИЭ в стране, которая предусматривает существенное повышение прежних официальных целей.
Краткосрочная (5-летняя) цель развития ВИЭ повышается с 9,5 до 27,3 ГВт (см. график выше), из которых фотоэлектрическая солнечная энергетика обеспечит 20 ГВт, ветровая - 7 ГВт, а солнечная тепловая (CSP) - 0,3 ГВт.
В текущем году Саудовская Аравия планирует разыграть права на строительство 2,225 ГВт солнечных и 0,850 ГВт ветровых станций. Места размещения и параметры объектов уже известны:
Напомним, «одноставочные» цены новых объектов солнечной и ветровой генерации в Саудовской Аравии являются более чем конкурентоспособными, одними из самых низких в мире. По итогам тендера в фотоэлектрической солнечной энергетике была установлена цена в примерно 2,36 центов США за киловатт-час, в ветроэнергетике - 2,13 центов за кВт*ч.
На 2030 год Саудиты установили планку развития ВИЭ в 58,7 ГВт, из которых 40 ГВт придётся на солнечную фотоэлектрическую энергетику (и 42,7 на всю солнечную энергетику, включая CSP). Соответственно, также должно быть построено 16 ГВт ветровых электростанций.
Отмечу, что власти Саудовской Аравии намерены развивать на территории страны производство компонентов солнечных и ветровых электростанций, установив соответствующие требования локализации:
По состоянию на конец 2016 года установленная мощность электроэнергетики Саудовской Аравии составляла 74,3 ГВт. В сравнении с этой цифрой, новая цель развития ВИЭ выглядит весьма внушительно.
В марте 2018 года было объявлено о планах Саудовской Аравии построить 200 ГВт солнечных электростанций к 2030 году. В начале октября 2018 года было опубликовано подтверждение - Министерство энергетики, промышленности и полезных ископаемых выпустило заявление: «Вопреки недавним сообщениям СМИ, министерство совместно с Фондом государственных инвестиций, SoftBank и другими заинтересованными сторонами Королевства продолжает работать над рядом масштабных многомиллиардных проектов, относящихся к солнечной промышленности. Долгосрочной целью этих инвестиций является строительство 200 ГВт мощностей фотоэлектрической генерации к 2030 г.». Однако на сегодняшний день мы не можем сказать по поводу этих планов ничего нового.
Ранее Электровести сообщали, что Саудовская Аравия приостановила реализацию крупнейшего в мире проекта солнечной энергетики на $200 млрд. Генерирующие мощности проекта должны были составить к 2030 году около 200 гигаватт - этот показатель более чем в три раза превышает ежедневные потребности страны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Срок на реформу: как изменится управление украинской ГТС в 2019 году
ТОП-НОВОСТИ
|Скидки на киевские новостройки продлят до конца января
|Вооружат ли украинских военных на Азове американскими «Гарпунами»
|Прокуроры США проверяют украинцев, посетивших инаугурацию Трампа
|Big Mac index: гривня оказалась одной из самых недооцененных валют мира
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Возглавляемая США коалиция заявила о начале выхода из Сирии
|SEC считает криптовалюты приоритетной задачей
|Китай вводит правила для блокчейн-платформ
|Саудовская Аравия объявила новую цель развития ВИЭ до 2030 года: 58,7 ГВт
|ОАГ не признает второй срок венесуэльского президента Мадуро
|Инаугурация Мадуро на второй президентский срок до 2025 года подстегнула рост курса доллара на «черном» рынке
Это интересно
|Intel работает с Facebook над созданием ИИ-чипа, который выйдет в этом году
|СМИ: Ford и Volkswagen на пороге создания глобального альянса
|Сворачиваемый телевизор LG поступит в продажу в этом году
|Неизвестные похитили $1,1 млн в результате атаки на Ethereum Classic
|Небоскреб Крайслера в Нью-Йорке выставят на продажу
|Первый в мире гибкий смартфон оказался ужасным
|Только пять центробанков продвинулись в создании национальной цифровой валюты